Concerto de Harry Styles: trânsito cortado nas ligações ao Passeio Marítimo de Algés

Depois da estreia em Portugal no ano passado, Harry Styles regressa esta terça-feira com um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, que integra a digressão Love On Tour. Para o dia do espectáculo, a PSP tem previsto um plano com vários cortes na circulação do trânsito.

A pré-venda de dez mil bilhetes, que esgotaram em 15 minutos em Setembro, já fazia antever a dimensão do público esperado - cerca de 60.00 pessoas - para o concerto do artista Harry Styles, que actua pela segunda vez em Lisboa. Para salvaguardar a segurança pública, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou uma operação, que vai implicar vários condicionamentos ao trânsito, afectando as principais ligações ao Passeio Marítimo de Algés.

Entre as 22h do dia 18 de Julho e as 02h30 do dia 19, a circulação automóvel vai estar impedida nos dois sentidos da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília. Também a Avenida Marginal, entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés, vai estar cortada entre as 22h do dia 18 e as 02h do dia 19.

Dados os fortes constrangimentos que se vão fazer sentir na Av. Brasília, na Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, no viaduto CRIL/IC17 (Algés) e na Praça D. Manuel I, a alternativa recomendada pela PSP recai na circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem.

O estacionamento do Complexo Desportivo do Jamor é o espaço aconselhado para os veículos automóveis, mas a PSP apela a que os fãs privilegiem o uso de transportes públicos.

Para evitar furtos, a Polícia solicita que as mochilas e as malas sejam transportadas na parte da frente do corpo, que não se ostentem objectos valiosos ou quantias monetárias avultadas e que não sejam deixados objectos de valor visíveis nos automóveis.

A deslocação ao espaço onde vai decorrer o concerto deverá ser feita com antecedência dado o volume de pessoas estimado, alerta a PSP, acrescentando que poderá haver demoras uma vez que só será franqueada a entrada depois de ser verificado que ninguém é portador de objectos proibidos no interior do recinto do espectáculo.