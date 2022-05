Anthony Hopkins surpreende como o rosto da nova campanha da Loewe

“Para alguma diversão, o trabalho de hoje é como modelo”, escreveu o actor de 84 anos, no Instagram. Hopkins é um dos rostos da nova campanha da marca de moda espanhola, ao lado de personalidades como o actor britânico Josh O’Connor ou a modelo norte-americana Kaia Gerber.

Já ganhou o Óscar de Melhor Actor e pode dizer-se, sem dúvidas, que é um dos actores mais respeitados da actualidade, mas a nova faceta de Anthony Hopkins é uma surpresa: modelo. Aos 84 anos, o britânico é um dos rostos da campanha de pré-Outono da casa espanhola Loewe. “No jardim com Anthony Hopkins”, divulgou, no Instagram, a marca de moda, nesta terça-feira. Rapidamente se multiplicaram os elogios e os comentários de espanto.

O actor também já partilhou a novidade com os fãs e não resistiu a usar algum humor: “Para alguma diversão, o trabalho de hoje é como modelo”. Hopkins é um dos rostos da campanha da Loewe, ao lado de personalidades com o actor britânico Josh O’Connor, a cantora irlandesa Jessie Buckley e a modelo norte-americana Kaia Gerber.

Fotografado por Juergen Teller, ao lado das novas carteiras com o monograma da marca, Anthony Hopkins é a estrela da produção que quase rouba a atenção aos coordenados da marca espanhola. Numa das fotografias surge numa divertida malha coberta em donuts coloridos, coordenada com um sobretudo e os ténis que lhe dão um ar descontraído, enquanto aponta para a carteira em cima do muro.

Foto INSTAGRAM/Jonathan Anderson

Noutra imagem, Hopkins posa junto a outra carteira com uma camisola preta também com o monograma da Loewe. “Só há um Anthony Hopkins”, escreveu o director criativo Jonathan Anderson, na publicação de Instagram. Nos últimos anos, a Loewe tem apostado em embaixadores de renome, como as actrizes Gillian Anderson ou Tracee Ellis Ross, a que o premiado britânico se junta agora.

Mas Hopinks não é o único modelo da campanha a provar que a idade é só um número no que toca à moda. A escultora norte-americana Lynda Benglis é fotografada num coordenado colorido que mistura padrões, com umas leggings com papagaios e a malha às riscas de várias cores.

Foto Lynda Benglis INSTAGRAM/Loewe

Nos últimos anos, Jonathan Anderson revitalizou a marca espanhola, actualizando-a de uma forma que gera elogios de rara unanimidade. As suas propostas têm sido marcadas pela paixão pela manufactura e o artesanal e pela irreverência da fluidez de género — uma das tendências mais vincadas da indústria da moda actualmente.

O desafio é manter a sua identidade enquanto criador ao mesmo tempo que acompanha a velocidade da indústria, desdobrando-se em mais de 15 colecções por ano, da sua marca em nome próprio J.W. Anderson até à Loewe. “Antes da pandemia, a moda estava presa num estranho ciclo em que as coisas estavam a tornar-se maiores e maiores, e maiores, e maiores — mas sem qualquer motivo. Agora, é tudo sobre qual o nosso objectivo”, sublinhou Anderson, em entrevista ao PÚBLICO, em Novembro passado.

A Loewe, fundada em 1846 em torno do trabalho no couro, tem como centro nevrálgico as suas oficinas em Madrid e agora Paris, para onde Anderson mudou a sede da direcção criativa da marca para ficar um pouco mais perto de Londres onde o seu responsável mor habita. Em 2021, chegou a Lisboa para habitar um edifício histórico da Avenida da Liberdade, que alberga todas as linhas da marca.