Ex-namorada de Tiger Woods desiste do processo sobre acordo de confidencialidade

Erica Herman acusava o golfista de não ter respeitado a lei do senhorio e do inquilino, exigindo uma indemnização de 30 milhões de dólares. Agora, entregou um pedido em tribunal para arquivar o caso.

A ex-namorada de Tiger Woods, Erica Herman, desistiu do processo em que exigia 30 milhões de dólares por ter sido obrigada a sair da mansão do golfista na Florida, avança nesta quarta-feira o jornal New York Post.

O pedido de dispensa do processo foi entregue em tribunal a 29 de Junho. O processo estava em curso por depender da decisão da juíza sobre o anulamento do acordo de confidencialidade assinado entre ambos quando começaram a namorar, em 2017.

A luta em tribunal recua até Outubro de 2022, quando Herman acusou o golfista de ter violado a lei do senhorio e do inquilino, enganando-a e obrigando-a sair da mansão dele na ilha Júpiter, na Florida. Estava marcada uma audiência do caso para Agosto, entretanto cancelada, depois de ter sido pedido o arquivamento.

“A queixosa, Erica Herman, através do seu advogado abaixo-assinado, dispensa sem prejuízo a sua queixa, apresentada a 26 de Outubro de 2022, com resolução pendente no recurso de Herman v. Woods depois de as suas queixas terem sido sujeitas a arbitragem”, pode ler-se no documento entregue em tribunal.

Herman, que conheceu Woods quando trabalhava no seu restaurante, em 2017, acusava ainda o golfista de assédio sexual por este ser seu patrão quando a relação começou — uma situação que acreditava libertá-la do acordo de confidencialidade.

Em Maio, a juíza decidiu a favor de Tiger Woods rejeitando o pedido e ordenando que o caso passasse a arbitragem. Contudo, rejeitou qualquer alegação de agressão ou assédio sexual por não existirem provas a suportar a acusação.

Foto Herman e Woods REUTERS/MIKE SEGAR/ARQUIVO

Tiger Woods e Erica Herman apareceram pela primeira vez em público, em Setembro de 2017, na Taça do Presidente. Desde essa primeira aparição, Herman tornou-se uma presença assídua nas competições que contavam com a participação de Woods, mas pouco era dado a conhecer da vida privada do casal, ao contrário de outras relações do golfista.

Erica Herman está ausente das redes sociais e tem uma vida social recatada. Sabe-se que cresceu no condado de Palm Beach e que frequentou a Escola Secundária Santaluces, no início dos anos 2000, tendo feito parte da claque da escola.

Ingressou na Faculdade Estadual de Palm Beach e na Universidade da Florida Central, tendo concluído, em 2008, um curso em estudos jurídicos, que não aplicou profissionalmente. Antes, dedicou-se à área da restauração: primeiro como empregada de bar e depois como gerente VIP num conceituado espaço da cidade. Em 2015, assumiu o lugar de gerente do restaurante de Tiger Woods, The Woods Jupiter, onde conheceu o atleta.

Em Fevereiro de 2021, quando o golfista sofreu um aparatoso acidente de viação, que resultou em múltiplas fracturas, Herman foi uma das pessoas que mais o apoiou, como disse o norte-americano à revista Golf Digest​. A revista Forbes refere que o património líquido de Woods ultrapasse os mil milhões de dólares.