Juíza dá razão a Tiger Woods sobre acordo de confidencialidade com a ex-namorada

Uma juíza da Florida decidiu a favor de Tiger Woods, nesta quarta-feira, rejeitando o pedido da sua ex-namorada Erica Herman para anular o acordo de confidencialidade assinado quando começaram a namorar em 2017, informaram os media norte-americanos, citando documentos judiciais.

Erica Herman tinha pedido a um juiz que anulasse o acordo, invocando uma lei recente que limita a aplicação de tais acordos em casos de assédio e agressão sexual, a Speak Out Act, uma lei federal assinada pelo Presidente Joe Biden, em Dezembro de 2022​. No entanto, de acordo com os documentos do tribunal, Herman não acusou Woods de assédio nem de agressão, ainda que na capa da queixa, o seu advogado, Benjamin Hodas, tenha assinalado “sim” sobre alegações de abuso sexual.

A ex-namorada da estrela do golfe afirmou também que “devido à utilização agressiva do acordo de confidencialidade de Woods contra ela”, não tinha a certeza de poder revelar, entre outras coisas, factos que dessem origem a reivindicações legais que acredita ter.

Na decisão de quarta-feira, a juíza Elizabeth Metzger disse que as reivindicações de Herman tinham sido “implausivelmente apresentadas”, concedendo os pedidos de Woods para obrigar à arbitragem, informou o New York Times.

A juíza escreveu que Herman poderia ter fornecido factos específicos para qualquer alegação relacionada com agressão sexual ou assédio sexual, mas “não o fez”, informa o jornal.

Tiger Woods e Erica Herman apareceram pela primeira vez em público, em Setembro de 2017, na Taça do Presidente. Desde essa primeira aparição, Herman tornou-se uma presença assídua nas competições que contavam com a participação de Woods, mas pouco era dado a conhecer da vida privada do casal, ao contrário de outras relações do golfista.

Foto Erica Herman e Tiger Woods apareceram pela última vez juntos em público no US Open REUTERS/MIKE SEGAR/arquivo

Erica Herman está ausente das redes sociais e tem uma vida social recatada. Sabe-se que cresceu no condado de Palm Beach e que frequentou a Escola Secundária Santaluces, no início dos anos 2000, tendo feito parte da claque da escola.

Ingressou na Faculdade Estadual de Palm Beach e na Universidade da Florida Central, tendo concluído, em 2008, um curso em estudos jurídicos, que não aplicou profissionalmente. Antes, dedicou-se à área da restauração: primeiro como empregada de bar e depois como gerente VIP num conceituado espaço da cidade. Em 2015, assumiu o lugar de gerente do restaurante de Tiger Woods, The Woods Jupiter, onde conheceu o atleta.

Em Fevereiro de 2021, quando o golfista sofreu um aparatoso acidente de viação, que resultou em múltiplas fracturas, Herman foi uma das pessoas que mais o apoiou, como disse o norte-americano à revista Golf Digest​.

Foto Tiger Woods sofreu um acidente de viação em Fevereiro de 2021 EPA/ETIENNE LAURENT/arquivo

Foto Tiger Woods foi transportado para o hospital depois de sofrer vários ferimentos KNBC via REUTERS

Em Junho de 2022, a Forbes anunciou que o património líquido estimado de Woods tinha subido para mil milhões de dólares, fazendo dele um dos únicos três multimilionários do desporto. Os outros são LeBron James e Michael Jordan.

Woods e Herman não são vistos publicamente juntos desde o último Verão, quando assistiram ao torneio de ténis US Open, em Nova Iorque, para apoiarem a amiga Serena Williams na sua despedida dos courts.