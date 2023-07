Vai abrir no Dubai o primeiro spa português Serenity

O Serenity Dubai tem abertura prevista para Novembro no hotel de cinco estrelas Fairmont The Palm. Terá novos tratamentos a pensar na cultura do Médio Oriente.

O grupo de spas português Serenity está a caminho do Dubai para a primeira internacionalização. A expansão para o Médio Oriente tem abertura prevista para Novembro, neste que é o ano em que a marca celebra o sétimo aniversário. Será o quarto spa do grupo, depois do Pine Cliffs Resort, em Albufeira, o Hyatt Regency Lisboa e o Sheraton Cascais Resort.

O novo spa da United Investments Portugal, que detém o Serenity, vai ser instalado no hotel de cinco estrelas Fairmont The Palm, no Dubai. O espaço terá cerca de 1500 m2 e representa um investimento de cinco milhões de euros, avança ao PÚBLICO, por e-mail. É também um novo desafio "criativo" para o grupo, que pensou numa oferta diferenciada daquela que já tem em Portugal. Por exemplo, haverá uma sala para massagens orientais, um hammam e, ainda, um tratamento de assinatura alinhado com a cultura local, o Senses of Dubai.

A aposta, destaca em comunicado a directora do Serenity, Maria d’Orey, é sair da “zona de conforto”, já que deverão ser mantidos os mesmos “padrões de exigência”, mas adicionando-se novidades. “Estivemos a conhecer de perto a cultura do Dubai e as necessidades, gostos e expectativas dos nossos futuros clientes que, pelas diferenças culturais, nos obrigaram a fazer muitos ajustes técnicos e a implementar novidades e ofertas”, explica.

Foto Piscina termal do Pine Cliffs Resort, em Albufeira DR

Por cá, onde o Serenity abriu há sete anos. A marca já conta com mais 100 tratamentos no menu e realiza cerca de 23 mil tratamentos por ano, entre o Algarve, Cascais e Lisboa. Os favoritos dos clientes, diz o comunicado à imprensa, são a massagem CBD, os tratamentos de assinatura e os que se focam na perda de peso, aliando o exercício físico à estética.

São ofertas que, por diversas vezes, têm sido reconhecidas internacionalmente, através de vários prémios nos conceituados World Luxury Spa Awards, incluindo para melhor destino de spa de luxo em Portugal ou melhor spa de bem-estar de luxo da Europa. Maria d’Orey já foi distinguida como melhor gestora de spa em Portugal.

O Serenity tem-se diferenciado pelas experiências exclusivas de luxo, além dos programas de bem-estar abrangentes, lançados desde 2017 no Pine Cliffs. O mais vendido, lembrava Maria D’Orey ao PÚBLICO, é o Fitness Journey, que marca o início de uma vida mais saudável, com hábitos aprendidos no hotel e levados para a rotina em casa. Destacam-se, ainda o detox para executivos, o Yoga Break ou o Bootcamp Insanity.

Durante este mês, devido ao aniversário, os tratamentos de assinatura ─ Sentir Algarve, Sentir Lisboa e Sentir Cascais ─ estão com 20% de desconto. Além disso, em Albufeira, na compra de um serviço no cabeleireiro será oferecido outro à escolha de menor valor.

No próximo dia 19 de Julho, às 19h, o restaurante Zest no Pine Cliffs vai acolher um workshop de nutrição com o tema “Como manter o equilíbrio alimentar nas férias?”. Será liderado pela nutricionista da marca, Rita Andrade.

Nos últimos anos, a marca tem crescido, fruto da pandemia, confirmou recentemente Maria D’Orey ao PÚBLICO. “A covid obrigou-nos a parar e a tomar consciência do que é realmente importante.” A nova abertura no Dubai é prova disso e, quem sabe, a primeira paragem da expansão internacional do bem-estar à portuguesa.