Algarve não é só praia, é também para treinar como se estivéssemos na tropa

Há outra versão de descanso no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, e envolve saltos, rastejar pelo chão e virar pneus de 25 quilos. Não se preocupe, porque continuam a ser férias no Algarve e depois há recompensas, como um mergulho numa das várias piscinas do hotel e, quem sabe, um copo de sangria. O Bootcamp Insanity é um dos 20 programas de bem-estar do Serenity e é procurado sobretudo por visitantes do Norte da Europa, adeptos deste tipo de treino militar. Não é o nosso caso, mas tentámos.

