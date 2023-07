Agência de talentos de Hollywood pode ser comprada pelo patrão da Kering

Uma das maiores agências norte-americanas de talentos, a CAA, está em negociações com o multimilionário francês François-Henri Pinault, casado com a actriz Salma Hayek.

A Creative Artists Agency (CAA), uma das maiores agências de talentos de Hollywood, está em negociações para vender uma participação maioritária ao multimilionário francês François-Henri Pinault e poderá obter uma avaliação de mais de sete mil milhões de dólares (6,2 mil milhões de euros), informou a Bloomberg News na quinta-feira.

Fundada em 1975, a CAA esteve na vanguarda do recrutamento de actores, realizadores, argumentistas e outros trabalhadores de Hollywood para filmes e programas de televisão durante a década de 1990, o que lhe permitiu captar talentos e aumentar as receitas. Durante esse período, a CAA tornou-se a agência de talentos mais poderosa do sector do entretenimento.

Com sede em Los Angeles, a CAA representa milhares de profissionais, e a sua lista de clientes inclui celebridades como Tom Hanks, Zendaya, Steven Spielberg, Ariana Grande, Beyoncé, entre outros. Em 2006, começou a representar atletas.

A notícia da venda surge numa altura em que os actores de Hollywood decidiram entrar em greve, após o fracasso das conversações com os estúdios, juntando-se aos argumentistas de cinema e televisão que estão em piquetes desde Maio, o que provocou a interrupção de muitas séries e filmes.

Segundo o relatório da Bloomberg, as conversações entre a CAA e o multimilionário Pinault — que é o director-executivo do conglomerado Kering, proprietário da Gucci entre outras marcas de luxo, e o principal concorrente do grupo LVMH do também francês Bernard Arnault —, podem terminar sem acordo, pois ainda não foi tomada uma decisão final.

O gabinete de imprensa do CAA não pôde ser contactado fora do horário normal de expediente, enquanto um porta-voz de Pinault se recusou a comentar a notícia avançada pela Bloomberg. Um porta-voz da Kering disse que o conglomerado não estava envolvido nas conversações.

A CAA é apoiada pelo grupo de capital privado TPG Capital, que adquiriu uma participação de 35% na agência de talentos em 2010. Em 2021, a CAA anunciou um acordo para comprar a rival ICM Partners, num negócio que fundiu duas grandes agências de talentos de Hollywood. A TPG também se recusou a comentar.

No final do século XX, François-Henri Pinault pegou no grupo de distribuição da família, o PPR, alienou os seus principais activos retalhistas — como a Conforama, La Redoute, Printemps e Fnac —, e fundiu com o grupo Gucci — do qual, além da marca italiana, faziam parte a Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen e Stella McCartney. Em conjunto, a carteira de marcas de luxo foi crescendo e incluiu empresas como a Pomellato, Christopher Kane ou a Tomas Maier,. Em 2013, o grupo mudou de nome para Kering, uma referência às raízes bretãs do seu fundador — ker significa "casa" no dialecto local, mas soa também a caring, em inglês, que significa "cuidar".

François-Henri Pinault, agora com 61 anos, conhece bem o meio onde se movem as celebridades, uma vez que é casado, desde 2009, com a actriz de origem mexicana Salma Hayek. O casal começou a namorar uns anos antes e teve uma filha, Valentina (2007). Antes deste relacionamento, Pinault namorou alguns meses com a top model Linda Evangelista, com quem teve um filho, Augustin James Evangelista (2006). Do primeiro casamento com a decoradora de interiores francesa Dorothée Lepère, entre 1996 e 2004, o multimilionário teve dois filhos: François (1998) e Mathilde (2001).