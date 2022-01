Kate Middleton fez 40 anos e deslumbrou com três vestidos assinados pela Alexander McQueen

INSTAGRAM/Duke and Duchess of Cambridge

A duquesa de Cambridge nasceu a 9 de Janeiro de 1982. Assinalou os 40 anos com três retratos que estarão expostos na Galeria Nacional do Retrato, em Londres.

Kate Middleton celebrou 40 anos este domingo e partilhou três retratos que, em breve, farão na colecção da Galeria Nacional do Retrato, em Londres. Os vestidos das fotografias, assinados pela Alexander McQueen, fizeram sucesso nas redes sociais e há motivo para tal: a directora criativa Sarah Burton usou tecidos antigos, inspirados em modelos das novas colecções, mas com a elegância que caracteriza a mulher do príncipe William.

Há mais de uma década que Kate Middleton confiou na designer Sarah Burton, da Alexander McQueen, para criar o seu vestido de noiva ─ que, passados dez anos, continua a servir de inspiração para muitas mulheres espalhadas pelo mundo. Não foi, por isso, de estranhar que os três vestidos escolhidos pela futura rainha para as fotografias que assinalam o seu 40.º aniversário fossem assinados pela mesma casa de moda britânica.

Os retratos, que têm sido amplamente elogiados, foram tirados pelo fotógrafo de moda italiano Paolo Roversi, que habitualmente trabalha com a Alexander McQueen. Na primeira fotografia partilhada pela página de Instagram dos duques de Cambridge, Kate surge com um vestido aparentemente branco em tule, de ombros descobertos, arrematados com dois laços esvoaçantes. Destaca-se a expressão serena da duquesa e o cabelo natural. Não falta o anel de noivado ─ a jóia com uma safira debruada em diamantes pertencia à princesa Diana, oferecida pelo então noivo, o príncipe Carlos, em Fevereiro de 1981.

Mas voltando ao vestido ─ a mais clássica das três opções ─ Sarah Burton apostou numa abordagem poética e romântica, digna de uma princesa. O modelo parece ter sido inspirado na colecção da próxima Primavera/Verão da casa britânica, cujo ponto de partida foram as tempestades que a designer observou a partir da sua janela nos escritórios da McQueen, em Londres, durante a pandemia. A duquesa de Cambridge preferiu, todavia, trocar os padrões inspirados nos céus da cidade por uma paleta de cores mais calma, deixando que o drama e esplendor do formato do vestido falassem por si só.

A maior surpresa estará no look da segunda fotografia. Kate Middleton costuma apostar em coordenados mais sóbrios ou clássicos, ainda que o vermelho não seja uma novidade para a mulher de William. A novidade está, sim, na volumetria do vestido de apenas uma manga em formato balão e uma saia rodada com bolsos. O sorriso não engana e o drama à Hollywood parece agradar-lhe. A revista Vogue britânica compara a fotografia aos retratos de Grace Kelly ─ lembre-se que a duquesa se inspirou na princesa do Mónaco para o vestido de casamento.

Recentemente, também à Vogue, a criadora Sarah Burton contou que tem procurado uma abordagem mais abrangente ao processo criativo e que, durante a pandemia, se tem inspirado nas modelos que vestem Alexander McQueen. “Faço roupas para elas enquanto pessoas. É sobre elas me inspirarem tanto quanto eu as inspiro a elas”, salientou. O mesmo aplicará a Kate Middleton e o último coordenado dos retratos é espelho disso ─ trata-se de um vestido em jacquard, renda e tule feito a partir de restos de outras colecções, de forma a reduzir o desperdício.

A duquesa de Cambridge nasceu a 9 de Janeiro de 1982, no Hospital Real de Berkshire, na cidade de Reading, perto de Londres, filha de Carole e Michael Francis Middleton, empresários na área dos eventos. Namorava com o príncipe William — o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do seu pai, o príncipe Carlos — desde os tempos da faculdade, em 2003, quando estudaram juntos na Escócia. O casamento aconteceu a 29 de Abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres. Dez anos depois, são pais de três filhos — George, de oito anos, Charlotte, de seis anos, e Louis, de três anos.

Futura rainha consorte, Kate tem uma reputação exímia entre os britânicos e os comentários nas três fotografias partilhadas são a prova de que será adorada pelo povo quando chegar a vez de William ocupar o trono. “A nossa lindíssima futura rainha”, escreve um utilizador no Instagram. “Rainha! Linda! Deslumbrante! Isto é tudo por que temos implorado”, elogia outro.