Bard: o chatbot da Google chega esta quinta-feira à União Europeia

A versão do ChatGPT da Google chega esta quinta-feira à União Europeia, a partir das 8h, hora de Lisboa. Há meses que a ferramenta, chamada Bard, está disponível nos EUA (e noutros 178 países do mundo), mas a empresa norte-americana precisou de mais tempo para garantir que o seu programa de inteligência artificial generativa respeitava as políticas de privacidade europeias.

A versão que chega agora à Europa vem com uma pequena faixa, a azul, que lembra que as respostas podem ser revistas por seres humanos para aumentar a qualidade do chatbot (por exemplo, garantir que o Bard não espalha informação falsa ou discurso de ódio) e um botão que reencaminha os utilizadores para a política de privacidade da Google – algo que programas rivais também fazem.

De resto, o Bard promete ser capaz de responder (via texto ou áudio) em mais de 40 línguas, incluindo português de Portugal, programar e analisar imagens através da câmara do telemóvel. Não vai ter (para já) publicidade.

“Não há uma corrida para a inteligência artificial. Há uma corrida: fazer as coisas bem feitas”, insistiu Jack Krawczyk​, director de produto na Google e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Bard, na apresentação do programa a jornalistas na União Europeia – não foi dado acesso antecipado à plataforma.

A empresa não comentou directamente as preocupações de reguladores europeus que impediram o Bard de chegar à Europa em Junho, tal como esteve planeado inicialmente. A chegada do chatbot à UE vem, no entanto, acompanhada do lançamento de um novo centro de “ajuda de privacidade” dedicado exclusivamente ao Bard, bem como uma página sobre actualizações de privacidade da ferramenta. Os espaços terão surgido de conversas com o Comité de Protecção de Dados da Irlanda (DPC, na sigla inglesa), que é a autoridade responsável por assegurar a protecção dos dados pessoais na União Europeia.

Resumo rápido – O que muda com o Bard? O Bard chega à União Europeia a escrever e a falar português, de Portugal, em viva voz. Além de texto, usa a tecnologia de tradução e reconhecimento de voz da Google para falar em quarenta línguas. Novidades incluem: Capacidade de analisar e comentar imagens via Google Lens (em Inglês, apenas);

Envio de rascunhos para o Gmail (sistema de e-mail da Google);

Múltiplas respostas em simultâneo – é possível ver respostas alternativas (com base em outras fontes);

Sugerir pesquisas no Search (motor de busca da Google). A capacidade de analisar imagens é algo que o ChatGPT, da OpenAI, também oferece, mas apenas na versão paga.

Em resposta a questões do PÚBLICO, um porta-voz da DPC confirma que a Google “introduziu uma série de alterações antes do lançamento, em especial uma maior transparência e alterações nos controlos para os utilizadores” e concordou em submeter um relatório sobre a utilização do Bard na União Europeia daqui a três meses.

Com o Bard, os utilizadores na União Europeia passam a ter três grandes chatbots “generalistas”, que respondem a tudo, com base em informação disponível online – o Bard, o Bing (Microsoft) e o ChatGPT (OpenAI). Todas de empresas norte-americanas.

Bard usa voz e comenta imagens

Quanto a diferenças específicas: além de escrever e ser capaz de responder por áudio, o Bard está ligado a várias ferramentas da Google. Todas as respostas vêm acompanhadas de sugestões para pesquisar mais informação no motor de busca da empresa (“Google it”, conclui sempre o Bard) e podem ser enviadas directamente para o Gmail (o serviço de email da Google) e para ferramentas de trabalho como o Google Docs ou o Codelab (laboratório de programação).

Ao carregar no canto superior direito das respostas do Bard, é possível consultar respostas alternativas, com diferentes fontes ou estilos de escrita. A funcionalidade parece ser uma resposta a preocupações de que novos chatbots inibam as pessoas de procurar diferentes perspectivas sobre um tema.

O chatbot da Google também permite comentar e analisar imagens através da Lens, a app de reconhecimento de imagens desenvolvida pela Google que pode ser instalada em tablets e telemóveis. O sistema da Lens, lançado em 2017, compara objectos captados com a lente do telemóvel, sem os guardar, com informação em bases de dados. Esta funcionalidade será lançada, globalmente, na quinta-feira, mas numa fase inicial apenas funcionará na língua inglesa.

Há meses que o ChatGPT usa tecnologia de voz e permite analisar imagens guardadas no computador, mas apenas na versão paga que custa cerca de 23 euros por mês. A versão gratuita também só inclui informação até Setembro de 2021.

Foto O Bard inclui várias opções de resposta Google

Chatbots como aliados da criatividade

Foi o lançamento do chatbot da OpenAI, em Novembro de 2022, que catapultou o desenvolvimento de vários programas com inteligência artificial generativa capazes de produzir conteúdo a partir da análise de enormes bases de dados. Ou seja, sistemas que aprendem com dados para criar novos dados.

A capacidade dos sistemas serem usados para produzir código malicioso e notícias falsas são algumas das grandes preocupações europeias. Outra é a eliminação de milhares de postos de trabalho em todo o mundo. O relatório de Março do banco de investimento Goldman Sachs alerta para que a tecnologia de IA generativa põe em causa cerca de 300 milhões de postos de trabalho. Desde 2019 que os reguladores europeus estão a trabalhar em leis para lidar com esta tecnologia.

“Qualquer novidade tecnológica apresenta oportunidades. Há 30 anos, o que é que era um analista de tráfego online e um gestor de redes sociais?”, rebate Jack Krawcyzk, director de produto na Google, na apresentação do Bard. “O computador mais avançado que existe é o cérebro humano”, acentuou. “São os seres humanos que criam coisas novas. Fazem-no ao explorar novas formas de pensar num assunto. O Bard ajuda”, continua. “Falei com um canalizador que está a usar o Bard para simplificar as explicações que tem de dar aos seus clientes, sem termos técnicos.”

Por ora, a Google não tem uma estratégia de monetização definida. O Bard não tem publicidade e a empresa não prevê o lançamento de uma versão paga, embora diga que está a explorar formas de incorporar o chatbot nas ferramentas de trabalho e análise de dados da Google.

Ao longo da apresentação europeia do Bard, a equipa da Google frisou repetidamente que o chatbot é uma experiência. “É natural que as pessoas queiram puxar os limites da tecnologia. É uma forma de hacking. O Bard é uma experiência e ainda estamos a procurar o equilíbrio ideal”, defende Krawcyzk, questionado sobre a capacidade de “alucinação” do Bard, que acontece quando são gerados resultados que podem parecer plausíveis, mas saem do contexto da pergunta e são factualmente incorrectos.

“Há um lado da alucinação que é criatividade. Preencher um espaço que ainda não existe com uma possibilidade. Perante a pergunta ‘como é que os humanos vão chegar a Marte’, a resposta mais provável é: ‘Não sabemos.’ A melhor forma de descobrirmos é ao explorar possibilidades”, nota Krawcyzk. “Estamos perante um novo paradigma que permite aos computadores serem criativos. Queremos que as pessoas se divirtam com o produto e sintam que o produto é útil sem que cause danos. Mas não há uma resposta certa para isso. É preciso colocar o produto nas mãos das pessoas”, conclui.