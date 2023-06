Parlamento Europeu aprovou a proposta de lei para a inteligência artificial

A União Europeia deu mais um passo na definição de leis para a inteligência artificial (IA). Esta quarta-feira, o Parlamento Europeu adoptou a versão final da sua posição de lei para a inteligência artificial (IA Act), que está a ser traçada desde 2021 e deve definir os limites da tecnologia para os 27 Estados-membros. A proposta, que segue uma abordagem com base no risco de diferentes ferramentas, deveria ter sido aprovada no primeiro trimestre do ano – o processo atrasou-se pela necessidade de introduzir mudanças ao texto devido ao desenvolvimento de novas ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, que são capazes de produzir conteúdo (código informático, conselhos, ensaios) como seres humanos.

