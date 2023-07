Em prova: Os Verdes rosados estão cada vez mais apetecíveis

Covela Rosé Bio 2022

Quinta de Covela

PVPR: 10 euros (limasmith.com)

Estilo moderno, cor aberta, muito limpo e definido, delicado, elegante e harmonioso. Oferece no aroma evidentes sensações de frutos vermelhos frescos à mistura com discretas nuances florais. Na boca é seco, com densidade, textura macia e aveludada, e uma acidez limpa que remete para a frescura das fontes graníticas. O final é intenso e harmonioso, convoca para a vocação mais gastronómica.

Quinta de Santa Teresa Rosé 2021

A&D Wines

PVPR: 12,45 euros (garrafeiraterroir.pt)

Cor rosa pálido, contido no nariz e na expressão frutada. Tudo é elegante, a destacar as sensações de boca e a evidente vocação gastronómica. Algum volume de boca, leve sensação tânica, com boa dinâmica, geleias de frutos vermelhos, tensão e prolongamento final a destacar a secura e acidez crocantes. Um rosé gastronómico e com capacidade de evolução.

Aveleda Fonte Rosé 2022

Quinta da Aveleda

PVPR: 3,75 euros (garcias.pt)

Bela estreia deste rosé produzido com as castas típicas amaral (ou azal tinto) e espadeiro, associadas à cada vez mais presente touriga nacional. Cor rosa pálido, leve e delicado aroma frutado (frutos vermelhos) e floral. Na boca, agradável expressão vinosa, com corpo fino e elegante, equilíbrio e secura, num vinho muito preciso e focado, de clara vocação gastronómica.

Casa de Vilacetinho Escolha 2022

Casa de Vilacetinho

PVPR: 5,49 euros (vinha.pt)

Cor rosada brilhante, nariz muito limpo e focado nas notas frutadas (amora, framboesa e groselha), cítricas e florais. Paladar refrescante e harmonioso, num conjunto que associa vinhão e touriga nacional, com final seco e prolongamento médio.

Muralhas de Monção 2022 Vinhão e Touriga

Adega de Monção

PVPR: 4,79 euros (shop.adegademoncao.pt)

Cor rosada, aromas a associar expressões de frutos vermelhos e silvestres. Na boca é limpo e focado, com textura macia, paladar frutado, com ligeira doçura. Sempre denso e muito fresco ao longo da prova, com alguma tensão e persistência final.

Pouco Comum 2022

Quinta da Lixa

PVPR: 5 euros (indicado pelo produtor)

Cor rosada viva. Notas vinosas de adega, com frescura e densidade na prova de boca, paladar frutado e algum tanino, que logo o recomenda para a mesa. Um rosé, de facto, pouco comum nos dias de hoje, à moda antiga, mas muito equilibrado, fresco e elegante na boca que apetece mesmo beber.

Soalheiro Rosé 2022

Quinta de Soalheiro

PVPR: 11,50 euros (garrafeiratiopepe)

Nem só pela cor rosada muito aberta, quase transparente, é um vinho desafiante. Pela intensidade e pureza da fruta fresca, mas também frescura intensa e limpeza aromática. Ao paladar frutado e textura fina e elegante, junta na boca um tanino suave e alguns amargos que alternam com um lado mais tropical e envolvente, à procura do equilíbrio e harmonia que talvez possam chegar com mais algum tempo em garrafa.

Quinta de Carapeços Espadeiro 2022

Quinta de Carapeços

PVPR: 6,80 euros (saborear.pt)

Bela cor casca de cebola brilhante, aroma suave de framboesas frescas, excelente acidez, complexidade, tensão e prolongamento. Uma das melhores e mais afinadas manifestações da aptidão da casta espadeiro para vinhos rosados, que acaba mascarada pela nota de doçura e a adição de gás carbónico. Não havia mesmo necessidade!

Tojeira Premium Rosé

Casa da Tojeira

PVPR: 4,40 euros (garrafeiradialogo.com)

Cor rosa pálido. Aroma intenso e floral, com notas de frutos vermelhos como morangos e framboesas resultantes da conjugação das castas touriga nacional, vinhão e borraçal. Na boca é ligeiramente adamado e gaseificado, o que claramente prejudica a prova de um vinho que se mostra harmonioso e elegante, com alguma tensão, boa acidez e prolongamento médio.

Plainas Rosé 2022 Espadeiro

Casa Santa Eulália

PVPR: 4,70 euros (casasantaeulalia.pt)

Cor apetrolada, rosado brilhante, aroma intenso e maduro de frutos vermelhos e silvestres. Na boca mostra-se fresco e igualmente intenso, com boa textura, densidade e leve manifestação de tanino, maduro e saboroso. Um rosé com tudo para dar certo, mas comprometido pela adição de gás carbónico e pela doçura dos açúcares residuais.

Casal de Ventozela Espadeiro 2022

Casal de Ventozela

PVPR: 6,69 euros (enovinho.com)

Num estilo claramente orientado para momentos conviviais e descomprometido, o típico vinho de piscina. Muito fresco e frutado, exuberante mesmo nas notas de framboesa e morango, notas frescas à mistura com gás e um toque de doçura dos açúcares residuais. Um rosé ligeiro, focado e definido num estilo simples e convivial.

Lagarto Pintado

Soc. Agrícola Casa de Vila Nova

PVPR: 5,99 euros (mercadão.pt)

Cor rosada aberta, aroma exuberante de framboesas de notas de rebuçado e pastelaria. Na boca é igualmente exuberante, realçando alguma doçura compensada pela acidez. Claramente para momentos de descontracção e sem qualquer compromisso gastronómico.

Marquês de Lara

Soc. Agrícola Casa de Vila Nova

PVPR: 7,20 euros (blackpepperandbasil.com)

Cor rosada aberta. No nariz, a expressão frutada combina com notas doces à mistura com alguma manifestação cítrica. Na boca, o paladar frutado remete para notas de goiaba, morango e framboesa. Termina com alguma persistência e sensação de frescura potenciada pela presença de algum gás. Claramente para a piscina.

Campelo Rosé 2022

Caves Campelo

PVPR: 2,49 euros (indicado pelo produtor)

Cor rosada, aroma frutado intenso, acidez e frescura cítrica. Bebida refrescante, com leve gás e doçura e aroma vinoso, num estilo que muitos convencionaram como correspondendo à tipicidade dos Vinhos Verdes. Ainda é assim em muitos casos, principalmente nos segmentos de mercado mais baixos.