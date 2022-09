Garrafeira Tio Pepe: Um bom porto de abrigo

Seria bom podermos ser atendidos em todas as lojas por pessoas com formação superior, bem preparadas e altamente eficientes. Isso não é uma utopia: É precisamente o que se passa na Garrafeira Tio Pepe, no Porto.

A família Cândido da Silva, perita no negócio do vinho desde 1940, avançou para a abertura da Garrafeira Tio Pepe em 1986. Ali, mais de 3500 referências de vinho esperam os clientes, num espaço agradável, bonito e bem estruturado. Para além das várias salas de exposição de vinhos, a Tio Pepe conta com um folgado armazém devidamente climatizado e disponibiliza um conveniente parque de estacionamento.

A dar as boas-vindas está uma lindíssima sala com o chão em calçada portuguesa polida e mobiliário de madeira, num conjunto acolhedor e de muito bom gosto. Merece também especial destaque a sala dedicada ao vinho do porto, onde se guardam exemplares de preciosas colheitas desde o início do século XX até datas bem recentes.

A garrafeira começou com uma sociedade entre Luís Cândido da Silva e a sua mãe, passando a empresa em 1995 para Luís e o seu irmão Joaquim. Mais tarde haveria de se juntar um outro sócio, Dirk Niepoort.

Para além do sócio-gerente Luís Cândido da Silva, a equipa conta também com Ana Ferreira, Elisabete Moreira, Hélder Portela e João Pedro Cândido da Silva (filho de Luís). Ana e Elisabete (ou Isa, para quem é habitué) estudaram biotecnologia e têm formação em provas, conhecimento que têm gosto de colocar à disposição dos clientes, especialmente dos menos conhecedores.

Garrafeira Tio Pepe, no Porto Nelson Garrido Luís Cândido Silva, fundador e sócio da garrafeira Tio Pepe, no Porto Nelson Garrido Fotogaleria Nelson Garrido

Segundo Luís Cândido da Silva, as vendas repartem-se equilibradamente pelos três segmentos – a loja física, a venda online e o canal Horeca (restaurantes e similares), onde a Tio Pepe também funciona como uma pequena distribuidora, gerindo as cartas de vinhos de alguns restaurantes. Luís acrescenta que a sua clientela se insere numa gama média-alta e que, curiosamente, muitas das visitas à loja física são motivadas por uma anterior passagem pela montra online.

O principal alvo dos seus clientes são os vinhos das regiões de Douro e Alentejo, seguindo-se Dão e Bairrada. Apesar de o consumo de vinhos brancos (e o de rosés) ter uma tendência de subida, o vinho tinto ainda representa cerca de 80% das vendas.

Em relação a Vinhos Verdes, “É uma região em crescimento”, afiança Luís. “No ano passado vendemos 10 500 garrafas de 98 referências diferentes. Posso dizer-lhe que o campeão, quer em vendas na loja, quer nas cartas dos restaurantes, é o Soalheiro Clássico, seguindo-se por ordem de preferência os vinhos do Márcio Lopes [Pequenos Rebentos] e Quinta de Santiago, com uma preferência pelos vinhos feitos com a casta alvarinho.”

Uma outra actividade motivadora da visita à Tio Pepe são as provas temáticas que têm lugar a cada 15 dias, interrompidas em Agosto, por motivo de férias e em Dezembro, porque, com o Natal à porta, os trabalhadores não têm mãos a medir.

Garrafeira Tio Pepe

Rua Engenheiro Ferreira Dias, 51 (Ramalde), Porto

Tel.: 939320798

Web: garrafeiratiopepe.pt

Das 10h30 às 13h30 e das 14h30 às 19h30; sábados, até às 13h. Encerra aos domingos

A jóia da coroa Pequenos Rebentos - O Caminho 2020 Márcio Lopes Um vinho incrível da fantástica casta alvarinho, que tem um pouco de tudo: barrica, curtimenta, muita frescura, boa acidez, afinal o que se espera de um grande vinho branco. Preço: 18,50 euros

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Singular.