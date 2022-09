Espadeiro, um segredo que começa a estar muito mal guardado

É uma das castas mais populares da região, mas ao mesmo das mais desconhecidas do resto do país, uma espécie de tesouro que os minhotos teimam em esconder, em guardar só para si. Tal como o vinhão, os vinhos de espadeiro têm um consumo de características étnicas. Dificilmente se encontrará uma garrafa de “espadal” – como é comum ser designado o vinho – fora da região. E mesmo dentro de portas viaja pouco, privilegia-se o consumo de produtores vizinhos e conhecidos, de que se conhece a origem.

A casta espadeiro “produz um vinho muito apreciado na região”, descreve a Comissão de Viticultura Regional dos Vinhos Verdes, acrescentando que “os mostos acídulos e pouco ricos em açúcares dão origem a vinhos de cor rubi, de aroma e sabor à casta”, sendo em regra obtidos pelo método de “bica aberta”.

Tão concentrada está a casta no interior minhoto que exclui mesmo os vales limítrofes da região vitivinícola, quer do Minho, a norte, quer do Douro, a sul, concentrando-se o cultivo da nos vales do Lima, do Cávado, do Ave e do Tâmega.

De abrolhamento e maturação tardia, dando cachos grandes e compridos, o que a torna muito produtiva, é, no entanto, sensível à podridão do cacho e exige elevado número de horas de calor para amadurecer, características que a associam a uma irregularidade de produção, que pode explicar o facto de sempre ter andado arredada do circuito comercial.

Mas essa era uma decorrência do tempo das vinhas de bordadura ou de latadas. Hoje, além de as horas de sol serem já mais bem longas na região, a moderna viticultura proporciona também condições de arejamento e maturação dos cachos, que fazem que não seja difícil adivinhar um rápido movimento de procura por estes vinhos.

Foto Anna Costa

Ao encontro da corrente

Frescos e sedutores por natureza, ao grau moderado, secura e sabor intenso, juntam ainda a atracção da cor da moda. O mundo movimenta-se, e a grande velocidade, no sentido dos vinhos com estas características. Em alguns países como Japão, EUA ou Canadá, há já nichos de consumidores a descobrir os rosados de espadeiro. E esta é uma casta exclusiva da região (há algum, pouco valorizado, na Galiza), onde tem história e condições ideais de cultivo.

Bastará que a generalidade dos produtores comece a olhar para o potencial da casta, ultrapassando a barreira étnica e o vício do piquinho gasoso, e rapidamente este deixará de ser um segredo. Que, como é fácil de ver, começa a estar muito mal guardado.

Em prova Casal de Ventozela 2021

Soc. Agrícola Casal Ventozela Cor rosa ténue e brilhante. À intensidade floral, no aroma associa notas de rosas e fruto tropical que esconde a casta. Na boca sobressai a frescura cítrica, frutos frescos como morango e maracujá, e uma leve efervescência que se envolve com a secura e prolongamento fresco. 250 Castelo Negro 2020

Guapos Wine Project Cor rosada com laivos cobreados. Notas aromáticas de especiaria, como noz-moscada, remetem para a utilização de barricas, ocultando os aromas à casta. Na boca mostra-se muito macio e envolvente, com frescura mineral, sabor frutado rico à mistura com alguma fruta exótica, com equilíbrio e secura a marcarem o final de intensidade média. Quinta da Lixa Escolha 2021

Quinta da Lixa Cor rosa-pálido. Aroma morangado com doçura frutada. Na boca entra fresco, com notas cítricas e vegetais, sabor frutado à casta, corpo leve e alguma doçura e efervescência a projectar a acidez final. Quinta de Carapeços 2021

Quinta de Carapeços Cor rosada com laivos cobreados, limpo e brilhante. Aroma vinoso e fresco, a remeter para ambiente de adega, que convive com sensações de fruta exótica (líchias). Na boca mostra alguma densidade e volume, sabor intenso, equilibrado e final prolongado de rasto fresco e frutado. Quinta São Gião Colheita Selecionada 2020

Soc. Agrícola São Gião Cor rosada viva. Rosas e flores brancas no aroma, intenso e limpo. Elegante, envolvente e saboroso na boca, com envolvência crocante, sabor morangado e uma bela acidez a suportar o prolongamento frutado. Sempre fresco e com aptidão gastronómica. S. Caetano 2021

Agostinho Vieira Mendes Cor rosada brilhante. Aroma frutado à casta, de expressão adocicada. Intenso e fresco na boca, com corpo elegante, bom equilíbrio, tensão e prolongamento frutado. Acrescenta o tal piquinho gasoso que claramente prejudica uma prova bem prometedora. Terras de Felgueiras 2021

Caves Felgueiras Cor rosada, limpo e brilhante. Frutado intenso à casta, com notas cítricas de maçã. Intenso e crocante na boca, paladar com notas frutadas e leve expressão de tanino, a reforçar o sentido de sabor e a destacar a frescura (10% de volume), equilíbrio e aptidão para acompanhar pratos leves e igualmente frescos. Tapada dos Monges 2021

Manuel Costa Carvalho & Filhos Cor rosada. Aroma frutado de intensidade média. Ataque de boca igualmente frutado, de expressão madura, com sabores que remetem para frutos orientais e de polpa vermelha como melancia. Final com acidez fresca que prolonga as sensações frutadas e saborosas.

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Singular.