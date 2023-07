O vinagre balsâmico de Massimo Bottura é um poema líquido

A Acetaia da Casa Maria Luigia, nos arredores de Modena, do chef italiano e da sua mulher, Lara, com barricas do início do século XX, está aberta a visitas.

Não é fácil acompanhar o pensamento de Massimo Bottura. A energia do chef italiano, que colocou a cidade de Modena no mapa da gastronomia com a sua Osteria Francescana (três estrelas Michelin e já considerado, em 2016 e 2018, o melhor do mundo na lista The World’s 50 Best Restaurants), parece ser inesgotável, o seu entusiasmo é explosivo e percebe-se que o ritmo a que saem as palavras, sobretudo quando tem de falar em inglês, não é suficiente para transmitir todas as ideias que se cruzam, imparáveis, na sua cabeça.