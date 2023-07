“Um teatro municipal deve ser um fórum e não um espaço de excelência validada”

Em entrevista ao PÚBLICO, os directores artísticos do Teatro Municipal do Porto, Cristina Planas Leitão e Drew Klein, destacam alguns espectáculos da próxima temporada e revelam planos para 2024.

A poucas semanas de encerrar para férias, o Teatro Municipal do Porto (TMP) anunciou, esta quarta-feira, a próxima temporada, que vai de Setembro a Dezembro deste ano. Entre 60% e 70% da programação foi herdada do ex-director artístico, Tiago Guedes, mas já é possível farejar a entrada em cena da nova direcção: a dupla composta pela programadora, professora e coreógrafa portuguesa Cristina Planas Leitão, que já havia assumido as rédeas no ano passado, logo após a saída do seu antecessor para a Maison de la Danse de Lyon e a Bienal de Dança da mesma cidade; e pelo programador norte-americano Drew Klein, ex-director da programação de artes performativas do Contemporary Arts Center, em Cincinnati, nos Estados Unidos, aqui chegado em Janeiro.