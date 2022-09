Cristina Planas Leitão: “Programar é também facilitar, mediar, pensar em formatos e acessibilidade”

A co-directora artística do Teatro Municipal do Porto diz ao PÚBLICO que o futuro da instituição passará por “aprofundar” e “limar” os seus eixos principais, introduzindo mudanças que vão da programação à gestão das equipas.

Coreógrafa, bailarina, professora e programadora, Cristina Planas Leitão, 39 anos, assumiu a co-direcção artística do Teatro Municipal do Porto (TMP) logo após a saída de Tiago Guedes para a Maison de la Danse de Lyon e a Bienal de Dança da mesma cidade. A pessoa que a acompanhará no cargo, escolhida por concurso público, deverá entrar em funções em Janeiro.