Drew Klein completa direcção artística do Teatro Municipal do Porto

O programador e curador norte-americano Drew Klein vai juntar-se à programadora, coreógrafa e professora Cristina Planas Leitão na direcção artística do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto do Porto, que agrega o Teatro Municipal do Porto (TMP), o DDD – Festival Dias da Dança e o CAMPUS Paulo Cunha e Silva. O novo modelo de liderança partilhada ficou definido pouco depois do anúncio, em Maio, da saída de Tiago Guedes para a Maison de la Danse de Lyon e a Bienal de Dança da mesma cidade.

Drew Klein (n. 1982) saiu vencedor do concurso público internacional para o cargo aberto em Julho pela Câmara Municipal do Porto (CMP). Foi escolhido por unanimidade por um júri composto por nomes nacionais e internacionais (Ester Gomes da Silva, Joana Gomes Cardoso, Ricardo Carmona, Natália Alvarez Simó e Francisco Malheiro)​ a partir de uma shortlist onde constavam candidatos portugueses e estrangeiros: Nuno M Cardoso, encenador, actor e assessor da direcção artística do Teatro Nacional São João; Fátima Alçada, programadora, gestora cultural e ex-directora artística d’A Oficina, cooperativa responsável por vários equipamentos culturais de Guimarães; João Branco, encenador, actor e programador português residente em Mindelo, Cabo Verde, fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e do festival de teatro Mindelact, referências incontornáveis do panorama artístico cabo-verdiano; e o bailarino, actor, dramaturgo e gestor cultural argentino Gaston Core.

O novo co-director do TMP foi director de performance do Contemporary Arts Center, em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Tendo integrado a instituição em 2011, como curador de artes performativas, criou o primeiro programa ali dedicado à performance, implementando a Black Box Performance Series e o festival anual interdisciplinar This Time Tomorrow. O seu trabalho caracteriza-se por promover práticas de colaboração e intercâmbio cultural. Apresentou em estreia, nos Estados Unidos da América, vários artistas internacionais como a coreógrafa brasileira Alice Ripoll ou o coreógrafo e bailarino sírio Mithkal Alzghair, ambos apresentados no DDD e no TMP, respectivamente, e colaborações com nomes como Kate MacIntosh, Ingri Fiksdal e a portuguesa Raquel André, entre outros.

Drew Klein tem sido curador e conferencista convidado em instituições e eventos como o Fusebox Festival, festival internacional de artes performativas em Austin, Texas, Portland Institute for Contemporary Art, o centro cultural DiverseWorks, em Houston (Texas), ou a Universidade de Cincinnati. Antes de dirigir o Contemporary Arts Center, trabalhou no circuito de cinema independente de Nova Iorque com a empresa de distribuição e financiamento de filmes independentes Cinetic Media e o escritório de advogados especializado Sloss Eckhouse Dasti Haynes LawCo LLP.

Com uma Licenciatura em Artes Plásticas no ramo de Medias Electrónicas pela Universidade de Cincinnati e um Mestrado em Estudos Culturais pela KU Leuven, na Bélgica, o programador tem vindo a investigar “a mobilidade e a equidade artísticas num panorama marcado pela crise climática global”. Está sediado em Amesterdão, nos Países Baixos, desde 2021.

Segundo a nota enviada à imprensa esta manhã pela CMP, o concurso “privilegiava um perfil de candidatura com experiência na direcção de uma instituição cultural e na organização de um evento de âmbito internacional”. Os critérios de selecção incluíam ainda “experiência na área das artes performativas, conhecimento e domínio de redes de criação e difusão nacionais e internacionais (...), gestão de equipamentos e diálogo entre equipas, parceiros e públicos”.

Após a saída de Tiago Guedes, e por nomeação, Cristina Planas Leitão assumiu a direcção artística interina do Departamento de Artes Performativas da Ágora. A nova co-direcção artística entrará em funções em Janeiro de 2023.​