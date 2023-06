A Cor do Som está de volta aos palcos e prepara álbum para estrear em Portugal

O histórico grupo brasileiro participa este sábado no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no mesmo dia em que ali actua Maria Bethânia. E prepara um álbum para estrear em Portugal.

Um ano após a sua primeira apresentação ao vivo em Portugal, o histórico grupo brasileiro A Cor do Som está de volta para novo concerto, desta vez integrado no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras. É já este sábado, no mesmo dia em que ali se apresenta Maria Bethânia, que na primeira parte conta com Pierre Aderne, cantor, compositor e dinamizador do colectivo Rua das Pretas.

Surgidos em 1977, exibindo à época uma mistura de jazz e rock com a música brasileira que os aparentava a grupos como os Santana, Yes ou Jethro Tull, foram a primeira banda brasileira a tocar no Festival de Jazz de Montreux, aí gravando um disco totalmente instrumental. O seu mais recente disco, Álbum Rosa (2021) valeu-lhes um Grammy Latino quando completaram 45 anos.

Em 2018, para assinalarem quatro décadas de existência, lançaram A Cor do Som 40 Anos, CD com inéditos e a revisitação de alguns clássicos, com a participação especial de Gilberto Gil, Roupa Nova, Samuel Rosa, Lulu Santos, Djavan, Moska, Flávio Venturini e Natiruts. Com a mesma formação com que continuam a pisar os palcos: Mú Carvalho (teclados), Armandinho Macedo (guitarras), Gustavo Schroeter (bateria), Dadi Carvalho (baixo) e Ary Dias (percussão).

A longa história do grupo serviu de base a uma série documental em dez episódios intitulada O Som da Cor - A História e as Aventuras da A Cor do Som, que se estreou em Maio de 2023 no Canal Music Box Brasil. O documentário foi escrito e realizado por Felippão Santos.

Após esta sua nova apresentação em Portugal, A Cor do Som voltará ao Brasil para uma digressão por várias cidades, isto enquanto começará a trabalhar num novo álbum com lançamento previsto para 2024, álbum esse cuja digressão mundial deverá começar precisamente em Portugal.