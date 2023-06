Maria Bethânia, cheia de vida aos 77 anos. E “a vida é bonita”

“Eu sei/ que a vida devia ser bem melhor e será/ mas isso não impede que eu repita/ é bonita, é bonita e é bonita.” A quase-octogenária Maria Bethânia (fez 77 anos há alguns dias) repetiu estas palavras em O que é, o que é?, obrigatória canção de encerramento do espectáculo que deu nesta quarta-feira na Super Bock Arena, no Porto. O alinhamento já nos tinha dado uma chuva de músicas, tocadas umas atrás das outras com mestria. A percussionista Lan Lanh, adição recente à banda de Bethânia e uma das figuras de maior destaque do sexteto que a acompanha por estes dias, já nos tinha impressionado uma série de vezes. No público, muitos também já se tinham libertado definitivamente das suas prisões de quatro pernas e encostos (vulgo, cadeiras).

