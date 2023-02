Rua das Pretas lança Lisboa, Lisboa em videoclipe e estreia nova temporada na RTP1

O colectivo Rua das Pretas acaba de assinalar, com um novo videoclipe, o regresso à RTP1, na segunda temporada da série televisiva com o mesmo nome. Lisboa, Lisboa é uma canção escrita por Pierre Aderne e Felipe Pinaud em 2007, por altura dos primeiros concertos de Aderne em Lisboa e, segundo este “ficou esquecida em uma gaveta por mais de uma década” até ser recuperada em 2022, num dos concertos da Rua das Pretas no Coliseu dos Recreios.

Criado e dinamizado por Pierre Aderne, cantor e compositor brasileiro residente em Lisboa há vários anos, o projecto Rua das Pretas tem vindo a promover concertos regulares, primeiro na Rua das Pretas, e daí o nome do projecto, depois num palacete do Príncipe Real, em vários palcos do país, no Museu do Carmo (no último trimestre de 2022) e, pelo meio, nos coliseus de Lisboa e Porto. O videoclipe que agora estrearam é apresentado como “um ‘hino’ de amor da lusofonia às sete colinas, que se tornou a capital da música de língua portuguesa” e foi gravado no Coliseu dos Recreios em Lisboa, com a participação, em palco, dos cantores e músicos Pierre Aderne, Nilson Dourado, Walter Areia, Rui Poço, Karla Da Silva, Dandara Modesto, Joana Amendoeira, Canequinha e a participação especial de Paulo de Carvalho. A realização é de Pierre Aderne, com montagem de Gabi Paschoal e captação de mistura de Carlos Fuchs.

O televisivo Rua das Pretas, agora na sua segunda temporada, será exibido na RTP1 todas as sextas-feiras, às 23h, a partir do dia 10 de Fevereiro. Doze episódios, durante três meses.