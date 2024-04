25 de Abril. Da esquerda à direita, nove discursos em nove minutos

Num discurso que não fez qualquer referência a anteriores governos, apostando num combate ao "populismo e desinformação", Ana Gabriela Cabilhas, a mais jovem deputada do PSD, colheu também aplausos de alguns membros da bancada do PS.

Já o líder da oposição, Pedro Nuno Santos defendeu que a democracia política e a democracia social e cultural "estão sob ataque", mas reafirmou que "o PS estará aqui" para as defender. "Foi uma e outra que Abril construiu. Uma e outra estão sob ataque. E uma e outra terão a nossa protecção", prometeu.

À direita, Chega, CDS-PP e Iniciativa Liberal criticaram as recentes declarações do Presidente da República que defendeu a necessidade de reparações às ex-colónias. À esquerda, Livre, PCP e BE centraram os discursos na celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos e reforçaram a necessidade de defesa dos valores de Abril.

