Cantora Nicole Scherzinger pedida em casamento na Praia de Miramar, em Gaia

Foi em território lusitano que Thom Evans, ex-jogador de râguebi escocês, decidiu pedir a mão da actriz Nicole Scherzinger, depois de terem oficializado o seu relacionamento em Janeiro de 2020.

A vocalista do antigo grupo The Pussycat Dolls partilhou, nesta terça-feira, na sua conta de Instagram, o momento em que Evans se ajoelha com uma caixa na mão. Ao fundo, a conhecida Capela do Senhor da Pedra, na praia de Miramar, também conhecida com o nome do santuário, em Vila Nova de Gaia. “Eu disse sim”, escreveu Scherzinger na publicação, que já conta com 493 mil gostos e 11 mil comentários.

O escocês, de 38 anos, também partilhou na sua conta de Instagram as mesmas fotografias. “Minha para sempre”, registou na legenda da publicação.

Além das inúmeras felicitações dos fãs, celebridades como Naomi Campbell, Gloria Gaynor, Laura Whitmore e Jason Momoa também deram os parabéns nas redes sociais de cada um dos elementos do casal.

Ex-membro da girls band Pussycat Dolls, Kimberly Wyatt, também felicitou a cantora e actriz nos comentários da sua publicação no Instagram, confessando estar feliz pelo casal. Os outros membros da ex-banda iniciada em 1995, ainda não se pronunciaram.

Entre os comentários, há muitos de fãs portugueses, alguns brincam com a situação, como um deles que pergunta se a lua-de-mel será no Canidelo, uma freguesia de Vila Nova de Gaia. "Oh meu deus Nicole, pediste gelado de máquina?", pergunta outro, fazendo referência a uma tradição daquela praia. Os instagrammers Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, a dupla Explorerssaurus com mais de um milhão de seguidores, também comentaram, referindo que aquele é o seu "lugar preferido".

Os noivos estão juntos há cerca de três anos. Conheceram-se no programa X Factor: Celebrity, em 2019, quando Evans participou com uma boys band e Nicole fazia parte do painel de jurados.

Em Maio, a cantora de 44 anos actuou no espectáculo de coroação do rei Carlos III, em Londres.

Ainda nesta terça-feira escolheram almoçar na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, onde o chef Rui Paula foi o anfitrião dos recentes noivos.

Texto editado por Bárbara Wong