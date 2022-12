Explorerssaurus: o casal que arriscou tudo e conquistou milhões

Das viagens às fotografias, a vida de Raquel e Miguel mudou após apostarem tudo na rede social Instagram. Agora são um dos casais mais famoso desta plataforma, com mais de um milhão de seguidores.

Há cinco anos, a vida de Raquel Janeiro e Miguel Mimoso era completamente diferente. Uma aposta no desconhecido fê-los largar os trabalhos que tinham para se dedicarem às suas verdadeiras paixões, as viagens e a fotografia. Agora são conhecidos como Explorerssaurus e tornaram-se um dos casais mais famosos da rede social Instagram, com mais de um milhão de seguidores.