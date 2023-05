Festejos da coroação de Carlos III continuam. Neste domingo, há concerto em Windsor

O espectáculo no castelo de Windsor está agendado para as 19h. Katy Perry, Lionel Richie e Take That são cabeças de cartaz.

Neste domingo, as celebrações da coroação de Carlos III continuam a todo o vapor no Reino Unido. Durante o dia, as comunidades são convidadas a conviver e partilhar a refeição nos Big Lunches, uma iniciativa promovida pela família real há uma década. Espera-se que os vizinhos se unam, quer seja “para uma chávena de chá” ou “uma festa”, apela o Palácio de Buckingham. À noite, a festa é no castelo de Windsor.

A iniciativa do Big Lunch é também uma forma de “reduzir a solidão” e, claro, celebrar a coroação dos novos reis, Carlos e Camila, angariando dinheiro para causas sociais. A propósito dos almoços deste domingo, foi divulgada a receita da quiche oficial da coroação, vegetariana e rica em nutrientes dos espinafres e favas, que compõem o recheio.

Às 19h, a celebração faz-se em Windsor no concerto da coroação, a ser transmitido pela BBC. De acordo com o The Telegraph, são esperadas 20 mil pessoas no relvado do castelo para assistir às actuações musicais. Como cabeças de cartaz estão a cantora pop Katy Perry, a banda Take That e Lionel Richie, mas também o italiano Andrea Bocelli e o barítono galês Bryn Terfel. Como momento central, haverá um espectáculo de luzes com drones projectados em monumentos de todo o país.

Durante vários meses, especulou-se sobre quem seriam os artistas do grandioso concerto. Chegou a noticiar-se que a coroação de Carlos III traria de volta as Spice Girls, mas terão sido apenas rumores. Enumerou-se, ainda, o rol de artistas que tinha rejeitado o convite, de Adele a Harry Styles.

Os artistas que vão actuar foram convidados para a cerimónia de coroação e estiveram neste sábado na Abadia de Westminster. Katy Perry foi mesmo centro de atenções, tirando fotografias com vários fãs, enquanto procurava o seu lugar, com um ar confuso. Pouco depois, publicou no Twitter que já tinha encontrado onde se sentar, descansando os fãs. À saída, quase caiu, culpa dos saltos, e as câmaras não perdoaram.

A ligação de Katy Perry a Carlos III não é novidade. A norte-americana foi nomeada, em 2020, embaixadora da British Asian Trust, uma associação fundada pelo então príncipe de Gales. Garantiu estar “muito entusiasmada” por actuar em Windsor.

Já Lionel Richie foi o primeiro embaixador global da conhecida associação The Prince’s Trust e argumenta que o concerto é “um evento único”, em que é “uma honra” participar. Quanto aos Take That, há quatro anos sem pisar palcos, deverão regressar sem Robbie Williams, que se encontra em digressão a solo.