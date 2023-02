Spice Girls podem estar de volta e tudo graças a Carlos III

Depois do regresso apoteótico em 2018, a banda britânica Spice Girls pode voltar a reunir-se num concerto único já em Maio. Tudo graças a Carlos III, avança o jornal The Sun. Fã da girl band, o novo soberano terá convidado o grupo para animar o fim-de-semana de festa, a propósito da coroação, agendada para 6 de Maio.

Pode parecer estranho que Carlos e Camila sejam fãs do grupo pop, mas, de acordo com o tablóide britânico, o rei já terá estado várias vezes com as cinco artistas, incluindo em concertos. Em 1997, ficou famoso um beijo que Geri Horner e Mel B, deram ao então príncipe de Gales.

Formado em 1994, o grupo acumulou vendas de álbuns na casa das dezenas de milhões de euros, incluindo sucessos como Wannabe e Say you. A banda, originalmente, tinha cinco membros: Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice) e Geri Horner, anteriormente Geri Halliwell (Ginger Spice).

Em 1998, Halliwell saiu e os restantes membros seguiram caminhos separados depois de lançarem o álbum Forever em 2000. O grupo voltou a juntar-se para uma digressão em 2007/2008 e, 11 anos depois, em 2018, reencontraram-se, mas sem Victoria Beckham.

Desta vez, a mulher de David Beckham deverá marcar presença — o casal é conhecido pela amizade com a família real e marcou presença tanto no casamento de William e Kate, como no de Harry e Meghan.

“Os organizadores reais estão muito empenhados em assegurar a actuação da maior girl band britânica e as Spice Girls estão seriamente a ponderar voltar ao palco, as cinco, para um evento histórico”, revelou uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham. A última vez que as cinco estiveram em palco foi nos Jogos Olímpicos, em 2012, e “a coroação é tão especial” quanto esse evento, sublinha.

A semana passada Mel B, numa entrevista ao programa Live with Kelly and Ryan, nos Estados Unidos, deixou a pista de que os fãs podiam esperar novidades em breve por parte da banda: “Não posso contar o que é, mas há algo que vai ser anunciado muito em breve. É um projecto que estamos muito entusiasmadas e vamos estar as cinco.”

Juntar o grupo, confessou, é difícil, já que hoje são cinco “com famílias, outros compromissos e responsabilidades”. No ano passado, foram convidadas para actuar no fim-de-semana de celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, mas não conseguiram, lamentou a Scary Spice.

O The Sun contactou o porta-voz das Spice Girls para comentar a notícia, mas não obteve resposta. Caso se confirme, o anúncio deve estar para breve, como prometeu Mel B.