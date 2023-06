Verão Náutico em Pedrógão Grande para celebrar a “riqueza” da água

Promover o turismo náutico, dinamizar "um conjunto de actividades associadas à água, uma das maiores riquezas deste território", como sublinha a autarquia local. São estes os pilares do programa de animação Pedrógão Grande Nautical Summer, prestes a navegar.

De 9 de Julho a 3 de Setembro, decorrerão quinzenalmente (quase sempre aos domingos) actividades nas albufeiras do Cabril e da Bouçã. No menu aquático: canoagem (até nocturna), stand up paddle, passeios de barco, percursos aquáticos.

Neste concelho de distrito de Leiria, marcado pelo fogo e tragédia de 2017 e onde há poucos dias foi inaugurado o memorial à vítimas, o futuro quer-se por estes caminhos da água: "Pedrógão Grande encontra-se, neste momento, num processo de certificação enquanto estação náutica", que "é uma das apostas deste executivo", disse recentemente à Lusa o vereador​ Luís Correia, que tem o pelouro do turismo na autarquia.

Foto CM Pedrogão Grande

Foto Albufeira do Cabril CM Pedrogão Grande

Em 2022, noticia a agência, a câmara formalizou o protocolo para a implementação da estação náutica certificada, para dar resposta ao "potencial enorme" do concelho no turismo náutico e aliar este ao turismo da natureza. O concelho tem as albufeiras de Cabril e Bouçã [rio Zêzere] e Correia considera que estas "apresentam um potencial enorme na fileira turismo náutico". O projecto da estação náutica conta com 31 parceiros e deverá estar submetido até final do Verão.

O Nautical Summer integra esta operação, com o objectivo de "divulgar e valorizar" os planos de água do concelho. "Pretendemos promover o turismo náutico e, também, consequentemente, dar a conhecer, a quem nos visita e aos pedroguenses que participam, áreas naturais que, se calhar de outra forma, poderiam não conhecer", apontou, atraindo novos turistas e "promover a economia local".

Foto CM Pedrogão Grande

As actividades do programa Nautical Summer são dinamizadas pela empresa Trilhos do Zêzere. De realçar que "todas as actividades carecem de inscrição prévia e têm um custo de 5€/pessoa", informa o município. "A excepção será a actividade prevista para dia 12 de Agosto, sábado, em que se assinala o Dia Internacional da Juventude".

No mesmo dia decorre o Cabril Open Day, "onde serão disponibilizadas, gratuitamente, experiências de canoagem e stand up paddle na albufeira do Cabril para os jovens entre os 16 e os 30 anos".