Grande Regata dos Moliceiros bate recordes na Ria de Aveiro

A tradicional Grande Regata dos Moliceiros, que se realiza a 1 de Julho na Ria de Aveiro, vai ter este ano um número recorde de embarcações, revelou esta segunda-feira a Comunidade Intermunicipal (CIRA).

"Participarão nesta regata um número recorde de barcos moliceiros, sendo a Grande Regata dos Moliceiros a principal atracção do Ria de Aveiro Weekend", anuncia a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, em nota de imprensa.

De acordo com a mesma fonte, a largada dos tradicionais barcos moliceiros deverá ser dada às 15h na Praia do Monte Branco, na Torreira, concelho da Murtosa.

Antes, pelas 11h realiza-se o habitual concurso dos Painéis dos Moliceiros, também na Praia do Monte Branco, na Torreira.

Foto Os moliceiros são os senhores da Ria adriano miranda

Um dos aspectos singulares dos barcos moliceiros são as pinturas da popa e da ré: "a proa é a parte monumental do moliceiro, em que figuras, desenhos e legendas são exclusivos, sem igual em qualquer tipo de navegação conhecido", escreveu Jaime Vilar, em livro dedicado àquela embarcação.

Dada a largada, os barcos moliceiros navegam depois à bolina, com as velas desfraldadas, terminando a competição já na cidade de Aveiro, no Cais do Sal, a antiga estrada-dique.

A chegada da regata está prevista para as 16h30, junto à ponte da eclusa do Canal das Pirâmides, onde decorrerá uma parada de embarcações.

No local, antecedendo a cerimónia da entrega dos prémios, que deverá ocorrer pelas 17h30, haverá animação com música ao vivo e outras performances artísticas, segundo informa a CIRA.

No final de 2022, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) inscreveu "como registo de salvaguarda urgente" o «Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro» no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Foto Um dos icónicos moliceiros da Ria, "O Presidente " adriano miranda

Na década de 70 do século XX estavam registados três mil barcos moliceiros a operar na Ria de Aveiro, mas estima-se que subsistam pouco mais de 50 embarcações, metade das quais afectas à exploração turística nos canais urbanos da Ria.

Além da Grande Regata, o Ria de Aveiro Weekend, promovido pela CIRA e pela Turismo Centro de Portugal, tem um variado programa de actividades culturais em toda a Região, e conta também com actividades das seis Estações Náuticas da Ria de Aveiro.