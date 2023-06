P24. As dessalinizadoras vão chegar ao Alentejo, mas vai ser preciso restringir o uso de água

Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Nicolau Ferreira.

O Conselho de Ministros aprovou, nesta quinta-feira, 73 medidas de 933 milhões de euros para reduzir risco hídrico. Por enquanto, será necessário “adoptar políticas de condicionamento” ao uso de água, diz o ministro com a pasta do ambiente, Duarte Cordeiro. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Nicolau Ferreira.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.