Em Las Vegas, Adele protagoniza momento insólito: “Diabos, esqueci-me da letra”

O incidente aconteceu durante a residência artística, mas a cantora encarou a situação com humor e pediu a um fã que a lembrasse do verso seguinte da música I Drink Wine.

Acontece a todos. A cantora britânica Adele esqueceu-se da letra da canção I drink wine durante um dos concertos da residência artística em Las Vegas. Com o humor por que já é conhecida, a artista reagiu de imediato, pedindo a um dos fãs que a ajudasse com a letra. “Diabos, esqueci-me da letra”, confessou, entre gargalhadas.

O momento ficou eternizado nas redes sociais por um fã na primeira fila e mostra Adele a cantar o início da música, antes de se esquecer do verso seguinte. Aparentemente não é a primeira vez que isso acontece, confessou a própria: “Ontem à noite custou-me 50 dólares.” Isto porque ofereceu esse valor a quem acertasse na letra.

“Lembra-me da letra”, pediu, para depois de se recordar ela própria do que vinha a seguir. “Vamos começar de novo”, propôs, mas um problema técnico impediu que assim fosse, já que o auricular deixou subitamente de funcionar. Adele não se deixou ficar e entreteve os fãs com piadas até estar tudo operacional.

Remind me of me lyric, remind me of me lyric ???? pic.twitter.com/szD0G9ZVD9 — David ?? (@DavidBer02) June 18, 2023

Então, apresentou-se novamente ao público, como se o concerto estivesse a começar, entre gargalhadas suas e da plateia. I drink wine seguiu como previsto e o resto da noite também. A canção faz parte do último álbum da britânica, intitulado 30, e foi escrita para o amigo James Corden, revelou a cantora no Carpool Karaoke

No mesmo fim-de-semana, Adele fez ainda revelações íntimas, sempre com humor. Contou aos fãs que foi recentemente diagnosticada com uma infecção fúngica nas zonas quentes do corpo, culpa das cintas que usa nos concertos. “Suo muito e fica acumulado. Então estou basicamente sentada no meu próprio suor”, revelou.

Sweaty face, sweaty tits, and jock itch ?????? what a fucking legend #WeekendsWithAdele @Adele @AdeleAccess oh lord I love you Adele ?? pic.twitter.com/vngYl9yb6m — Lilly from Kent ?????? ?? (@Adeleisspecial) June 17, 2023

Em inglês, o termo para esta urticária é jock hitch (pé de atleta) e Adele brincou com isso: “Até parece que sou uma grande atleta, não é?” Trata-se na verdade de uma micose bastante frequente em atletas porque o fungo cresce no calor e na humidade, explica a página dos hospitais CUF. “Não sei por que raio vos disse isto. A Adele tem acne no corpo”, acrescentou, entre gargalhadas.

Aos 35 anos, Adele é uma das artistas britânicas mais prestigiadas da actualidade. O álbum 30, que está a apresentar em Las Vegas, versa sobre o seu divórcio com o empresário norte-americano Simon Konecki. “Senti que queria explicar ao meu filho, através deste disco, quando ele estiver na casa dos 20 ou 30 anos, quem sou eu e por que escolhi voluntariamente desfazer toda a sua vida em busca da minha felicidade”, disse então numa entrevista à revista Vogue britânica.

Com o single do disco, Easy on me, venceria o Grammy de Melhor Performance a Solo, um dos mais importantes prémios da indústria da música. A residência em Las Vegas deverá continuar até Novembro no Collesseum do conhecido hotel Caesars Palace.