Gargalhadas, lágrimas e confissões. Adele no adeus ao Carpool Karaoke de James Corden

O último episódio de The Late Late Show foi para o ar na CBS nesta quinta-feira, com Harry Styles e Will Ferrell. Já Adele protagonizou um dos momentos mais íntimos com o apresentador.

Depois de oito anos, James Corden apresentou, nesta quinta-feira, o seu derradeiro The Late Late Show, com o episódio final a ser transmitido em horário nobre, tendo como convidados o cantor Harry Styles e o actor Will Ferrell, e com espectadores especiais entre a plateia, como a mãe e o pai do apresentador. Pelo meio, houve ainda tempo para reunir um grupo de apresentadores dos Late Shows —​ Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e até David Letterman — num sonho/pesadelo de Corden.

O momento mais comovente, porém, foi protagonizado por Corden e Adele no último Carpool Karaoke, por onde passaram o próprio Harry Styles, ainda com os One Direction ou Michelle Obama já depois de ter saído da Casa Branca.

Desta vez, foi Corden a estrela do sketch, com Adele, que foi a convidada do programa mais visto de sempre do Carpool Karaoke, em 2016, a ir tirar o amigo da cama e a conduzi-lo (com alguns problemas, incluindo um quase acidente: “Não sou uma condutora fantástica”, avisa Adele; “Eu sei que não és uma condutora fantástica”, confirma Corden) pelas ruas de Los Angeles. Também é a cantora que faz as perguntas: “O que mais te assustava quando começaste [o programa]?”. O apresentador é directo: “Como ter convidados no programa.”

Também lhe pergunta qual o Carpool que mais o surpreendeu: “Stevie Wonder”, responde, “a telefonar para a Jules”, Julia Carey, a mulher do apresentador, “para cantar I just called to say I love you”.

A conversa, ao longo da qual não faltam cúmplices e sonoras gargalhadas, prolonga-se por mais de 20 minutos, também com lágrimas, quando Adele recorda umas férias com James Corden, a mulher e os filhos, confessando que eram eles que tomavam conta dela, na época. Aliás, antes, Adele já tinha confessado a falta que o amigo lhe vai fazer, sublinhando o facto de nunca ter vivido em Los Angeles sem Corden por perto. Com o fim da aventura do The Late Late Show, James Corden, a mulher e os três filhos vão regressar ao Reino Unido.

Em estúdio, na quinta-feira, a emoção não foi menor, ainda que nem sempre delicada. O comediante Will Ferrell entrou com um enorme martelo e partiu a secretária de Corden — “não pensei que ainda quisesses usar a mesa” —, o que, para quem cresceu na década de 90, torna impossível não recordar Herman José e a despedida da Roda da Sorte (o humorista destruiu o cenário com uma caçadeira).