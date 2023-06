Um Porto cheio de muitos S. João: 10 boas ideias para as festas

Em tempos idos, festejava-se a fertilidade e a abundância e a alegria das colheitas. Meia dúzia de séculos depois, e com o Porto a rebentar pelas costuras de turistas, o São João volta a ter os grandes palcos da festa montados em vários pontos da cidade, num formato descentralizado, e em que os protagonistas são os de sempre, os tradicionais alhos-porros, as quadras nos manjericos, o fogo-de-artifício e balões, os arraiais populares — a ordem é irrelevante; venham eles!

Avenida D. Carlos I, Alameda das Fontainhas, Praça da Corujeira, Largo da Praia (Miragaia), Cais das Pedras, Jardim de Arca d’Água e Jardim Sarah Afonso. E estas são apenas algumas pistas (consulte aqui o programa por freguesia) para não se perder completamente no mapa da folia — e porque sabemos que um dos pontos altos do São João é mesmo perder-se na folia e encontrar-se de madrugada na Foz depois de percorrer toda a marginal desde a Ribeira.

Na noite e madrugada de 23 para 24 de Junho, os maiores arraiais serão realizados em três palcos montados em zonas diferentes da cidade — ainda sem Aliados, por força dos trabalhos da expansão da rede do metro: Jardins do Palácio de Cristal, com concerto de Emanuel e Cláudia Martins & Minhotos Marotos; Largo do Amor de Perdição (Cordoaria), onde actuam Miguel Araújo e Fogo Fogo; e Praça da Casa da Música, onde sobem ao palco David Bruno e Moullinex.

E no dia de São João o hábito mantém-se: a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta-se em concerto na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, a partir das 18h.

No resto, a tradição volta a cumprir-se à meia-noite com o fogo-de-artifício na Ribeira, junto à Ponte Luiz I, num investimento conjunto das autarquias do Porto e de Gaia. A Metro do Porto vai operar durante toda a noite salvo uma interrupção da operação na Ponte Luiz I, a partir das 23h45, devido ao fogo.

Já agora, o lançamento de balões só é permitido entre as 21h45 de sexta e 1h de sábado.

São João "begetariano"

No espaço PAN Porto, na rua Barão Forrester 783, das 18h30 às 00h30, acontece o São João Vegetariano, onde o mote é "o begetále é boum até no Sãe Juoum". Da ementa fazem parte caldo verde, seitanas, bolas de berlim, bôlas de enchidos, panadinhos, pataniscas de cogumelos, "entre tantas outras iguarias". A inscrição é necessária através de email.

C upcake-manjerico

Bolachas em formato de sardinha e manjerico com quadra e ainda um cupcake-manjerico de chocolate. Estas são as sugestões da Azeitonita, um projecto saído da pandemia criado por duas amigas cujo slogan é "paparicos para amigos" — confeccionam e entregam doces e salgados "com todo o cuidado" como se fosse para amigos.

Foto Um cupcake-manjerico de chocolate DR

Manjerico de iogurte

O Yotel Porto junta-se aos festejos do São João com um buffet especial e show cooking. A começar com caldo verde, salada de polvo com molho verde, salda de feijão fradinho, broa de Avintes crocante, enchidos regionais e alheira grelhada. Para prato principal, as propostas do chef Pedro Canha: sardinhas na brasa, costelinha BBQ e bochechas de porco bísaro. E a fechar, as sobremesas: manjerico de iogurte e morangos, pão-de-ló cremoso de chocolate, arroz-doce tradicional, abacaxi gratinado com leite creme e zeste de limão. O preço: 35€/adulto e 17,5€/criança dos quatro aos 12 anos. O evento requer reserva através de email.

São João at the Lodge

Em parceria com o restaurante Belos Aires e a marca de vinho Altano, a Cockburn’s vai abrir as portas para receber mais uma edição do São João at the Lodge. Entre as 19h e a 1h, na Rua Dona Leonor de Freitas, 225, em Gaia, o bilhete tem um custo de 30 euros e inclui três opções: espetadinha de sardinhas sobre broa de milho com chimichurri de pimentos, choripan argentino, prego argentino ou uma empanada de um conjunto de variedades disponíveis (opções vegetarianas). Os participantes terão direito a três bebidas.

Arraial WOW

Sardinha assada, fêveras, caldo verde, cerveja e vinho a copo: tudo à discrição. No WOW, o arraial de São João inclui seis espaços e vários restaurantes de portas abertas (e sem mesas reservadas). Foi criado um bilhete único que, no dia do evento, será trocado por uma pulseira que dará acesso a todos os espaços da festa, comida e bebida à discrição (entre as 20h e as 4h). O valor dos bilhetes é de 85€. Para quem prefere um São João num ambiente mais reservado, há quatro espaços de restauração onde é possível garantir lugar (preços a partir dos 145 euros): 1828, Angel’s Share, Barão Fladgate e Mira Mira by Chefe Ricardo Costa.

Bola de sardinha e outros petiscos

O restaurante Real by Casa da Calçada preparou um menu de São João (65 euros) com uma série de entradas (salada mista, sardinha marinada com pimento assado, bola de sardinha e chouriço assado), um prato (Rojões de porco bísaro), uma sobremesa (O nosso manjerico) e uma selecção de vinhos incluídos. Na cafetaria Real, há música e uma carta de petiscos.

Vista privilegiada

Com vista privilegiada, o The Lodge Porto Hotel vai recriar o ambiente de um arraial de São João com música ao vivo e um buffet no restaurante Dona Maria, onde não faltarão o caldo verde e as sardinhas. O programa tem custo de 125€ por pessoa e inclui o jantar, selecção de vinhos e soft drinks e animação até à 01h.

Noite sem surpresas

“Se há noite que não necessita de ser surpresa para ser memorável é a noite de São João". O menu do restaurante Barrica inclui pão, broas, chouriço, manteiga e azeite, tábua de queijos, salada de polvo, salada mista, azeitonas, tomate com mozarela e salgadinhos. Para prato principal, as sugestões do chef Bruno de Jesus passam pelas sardinhas, picanha, bife da vazia e entrecosto - acompanhados de salada de pimentos, batata a murro e arroz de enchidos. O jantar vai ser servido a partir das 19h30 (buffet) por 50€.

Foto Uma noite sem surpresas no Barrica DR

Petiscos e pratos elaborados

O The Yeatman Hotel preparou dois menus temáticos para celebrar "a noite mais longa do ano". Dos petiscos aos pratos mais elaborados (como o lavagante ou o tamboril), passando pela selecção vínica assinada pela directora de vinhos, Elisabete Fernandes. O menu no Restaurante Gastronómico custa 500 euros por pessoa.

São João na grelha

No soMos as entradas são regionais, os pratos principais são preparados na grelha e é nela que saltam à vista a sardinha assada com batata cozida, assim como a salada de pimentos ou a grelhada mista de carnes — no final, há um buffet de sobremesas. Preço do menu: 42,50€ (sem bebidas).