São João: já há hotéis do Porto esgotados (ou quase) para as festas

A festa do São João do Porto, na noite de sexta-feira, está a esgotar vários hotéis na cidade e arredores que registam taxas de ocupação entre 90% e 100%, consolidando valores idênticos à pré-pandemia.

A agência Lusa contactou esta segunda-feira algumas unidades hoteleiras do Porto e, no hotel M.ou.co, um quatro estrelas em Bonfim (Campanhã), a noite de São João está esgotada e a ocupação no fim-de-semana que se segue está acima dos 90%, avançou Patrícia Fernandes. "Em termos de alojamento, estamos completos na noite de S. João".

Questionada sobre qual a nacionalidade dos hóspedes, Patrícia Fernandes adiantou que os nacionais correspondem a um terço da ocupação para o S. João, enquanto os hóspedes internacionais são, maioritariamente, de nacionalidade inglesa, espanhola e francesa.

O arraial que está a ser preparado no M.ou.co vai oferecer caldo verde com chouriço, sardinha e entrecosto assado na brasa e, para sobremesa, haverá, pudim abade de priscos, pão-de-ló e sericaia.

No Moov Hotel Porto Centro, na praça da Batalha, bem no centro histórico da cidade do Porto, o fim-de-semana do feriado de São João também está quase a bater nos 100% de ocupação.

"Prevíamos que a taxa fosse elevada uma vez que, há um mês, já tínhamos um nível de ocupação muito elevado, com um grande número de quartos preenchidos", disse à Lusa João Pereira, do departamento Comercial e de Vendas dos hotéis Moov.

Segundo o responsável, a maioria dos hóspedes que vão ali celebrar são de nacionalidade espanhola, francesa, norte-americana e inglesa, enquanto que o mercado nacional interno no período deste feriado portuense tem pouca expressão.

No Neya, um hotel de quatro estrelas localizado junto ao edifício da Alfândega, a taxa de ocupação está perto dos 90% tanto para a noite festiva de 23 de Junho, como para o fim-de-semana, adiantou à Lusa directora de operações daquela unidade hoteleira, Cláudia Abreu.

O hotel está a preparar um programa especial para oferecer aos seus clientes uma experiência de São João "numa localização privilegiada" com um menu especial de São João.

"Preparámos dois ambientes distintos para as celebrações de São João. Um verdadeiro arraial com música e decoração típica, servido no nosso Claustro com as típicas sardinhas e bifanas grelhadas ao momento", e "um jantar no restaurante", ambos com acesso ao bar no último piso do hotel, que apresenta vista rio e onde se poderá apreciar o tradicional fogo-de-artifício à meia-noite.

No hotel The Yeatman, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, a taxa de ocupação para os dias 23 e 24 de junho está "elevada", prevendo-se que aquela unidade hoteleira de cinco estrelas fique completa, embora ainda estejam a aceitar "algumas reservas de última hora", explicou a directora-geral, Mónica Gonçalves.

"Comparativamente aos anos anteriores, a ocupação está alinhada e a seguir a sua tendência habitual, uma vez que o São João, a par da época de Fim de Ano, é dos períodos do ano em que contamos com mais hóspedes. A excepção foi apenas em 2020, devido à pandemia e às medidas de confinamento que estavam, na altura, em vigor", disse.

Segundo Mónica Gonçalves, as principais nacionalidades de hóspedes, no que toca à estadia para o São João, são, sobretudo, norte-americana e britânica.

Tendo em conta os dois jantares que o The Yeatman propõe para a noite de São João, existe uma predominância do mercado nacional, dado que a proposta é a de desfrutar desta efeméride longe da azáfama da cidade, mas no centro da festa.

Também nos hotéis PortoBay Flores e PortoBay Teatro, ambos na Baixa do Porto, as noites de 23 para 24 de Junho estão quase completas, com 94% e 93% da taxa de ocupação, respectivamente, avançou Dora Câmara, funcionária daquela cadeia hoteleira.

"Tanto no PortoBay Flores, como no PortoBay Teatro temos clientes estrangeiros nessas datas, sendo que as nacionalidades com maior percentagem são americanos e ingleses", referiu.

O programa das festividades de São João no Porto inclui concertos a partir das 22:00 de Emanuel e de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, no Largo do Amor de Perdição, enquanto nos jardins do Palácio de Cristal atuará Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo.

O espectáculo de fogo-de-artifício que marca a noite da maior festa do Porto terá a duração de 16 minutos e será lançado das margens do rio Douro e de barcaças.