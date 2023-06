Turismo espacial: Virgin Galactic confirma início de voos comerciais

Engane-se quem pensou que ainda faltaria muito, muito tempo até ser possível existir um serviço de viagens regulares comerciais ao espaço. A empresa aeroespacial Virgin Galactic, com quase duas décadas de história, investimentos, êxitos e falhanços, anunciou o início oficial do seu serviço turístico (e não só): o primeiro voo vai ser ainda em Junho. Em comunicado, a empresa de Richard Branson anuncia o voo espacial Galactic 01 para 27 a 30 de Junho.

E se, em 2021, o bilionário e fundador da empresa Richard Branson fez a sua primeira viagem ao espaço a bordo do avião Unity 22, o primeiro voo comercial terá outro mote simbolólico. Será uma missão científica e a bordo irão três membros da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, com o objectivo de “realizar pesquisas de microgravidade”. Nesta viagem, a equipa vai contar com um laboratório científico “suborbital” exclusivo da Virgin Galactic.

Foto Richard Branson no voo espacial Unity 22, em Julho de 2021 DR

A empresa afirma estar “pronta” para levar os primeiros clientes ao espaço. Mas é em Agosto, que os “astronautas privados” vão poder ir até ao espaço a bordo do Galactic 02. A partir dai, promete a empresa, há “voos comerciais mensais”.

Citado em comunicado, o CEO da empresa Michael Colglazier quer superar as expectativas depois de anos de espera: “Este próximo capítulo emocionante para a Virgin Galactic foi impulsionado pela inovação, determinação e compromisso de oferecer uma experiência de cliente inigualável e verdadeiramente transformadora”.

O anúncio é feito depois do sucesso do teste final realizado em Maio, no voo espacial Unity 25, e “subsequentes análises de rotina e inspecções de veículos”.

Foto O teste final foi realizado em Maio deste ano DR

No entanto, é importante relembrar que ao longo dos anos a Virgin Galactic tem enfrentado grandes desafios, nomeadamente em 2014, quando um acidente que provocou a morte de um piloto e pôs em questão a segurança global e particularmente dos motores das naves. Nessa altura, pelo vinte pessoas desistiram logo e pediram o reembolso do dinheiro dos bilhetes (no valor de 200 mil euros cada).

Um dos desistentes de estrear-se no espaço com a Virgin de Branson, particularmente célebre em Portugal, foi o empresário Mário Ferreira. Antes parceiro, e com bilhete já em 2006, acabaria por trocar a Galactic pela concorrente Blue Origin, de Jeff Bezos: o seu voo suborbital tornou-o o primeiro português no espaço. Da descolagem à aterragem, foram dez minutos. Mas esses dez minutos ficaram para a história.

Quanto ao início comercial oficial dos serviços espaciais da Virgin Galactic, segundo informação avançada pela BBC, já foram vendidos cerca de 800 bilhetes, sendo que o preço de cada um ronda os 450 mil dólares (aproximadamente 412 mil euros).

O início dos voos comerciais será transmitido em directo através do site e plataformas oficiais da Virgin Galactic.