Ranking das Escolas 2022: eixo Porto-Braga volta a estar em destaque

Nos últimos anos as escolas públicas têm ficado arredadas dos lugares do topo do ranking dos exames do ensino secundário. Mas quando se analisa apenas o comportamento dos estabelecimentos de ensino da rede do Estado, as escolas do eixo Porto-Braga voltam a estar em destaque. A Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga, voltou em 2022 a ter os melhores resultados no ensino secundário – é a 12.º no ranking geral.

O ranking tradicional, que junta ensino público e privado, tem à cabeça o Grande Colégio Universal, também no Porto.

