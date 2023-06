À descoberta de Vivaldi

Uma história musical que descreve as características das diferentes estações do ano ao mesmo tempo que dá a conhecer alguns andamentos de As Quatro Estações, de Vivaldi.

Isabel e o seu cachorro Pepino querem chegar ao Festival da Primavera ao meio-dia. Levam com eles uma pequena macieira num vaso. À chegada, “para onde quer que olhem há pessoas a sorrir, a dançar e a rir sob o céu azul e a luz do sol”.

Na imagem, vê-se uma paisagem colorida, florida, com vários animais, muitos pássaros e com pessoas de todas as idades em ambiente de festa. No meio da folhagem, dentro de um círculo, está uma colcheia com a indicação “pressiona aqui”. O resultado é escutar-se Primavera (movimento III), de As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi.

No final do livro, explica-se: “Os ritmos saltitantes fazem esta parte parecer uma dança. Vivaldi imaginou fadas e pastores a balançar ao som de gaitas de foles debaixo das árvores a florir. Consegues ouvir as cordas mais baixas tocarem notas muito longas por trás desse tom?”

Em todos os planos do livro, há o convite para se pressionar numa nota musical que dá a escutar a composição que inspirou aquele músico italiano correspondente à estação descrita na narrativa.

Todas as estações num só dia

As personagens vão percorrer num só dia todas as estações do ano. “Enquanto a tarde avança, vai ficando cada vez mais calor. O sol forte de Verão já se fez sentir nos festivaleiros, incluindo na Isabel e no Pepino. O calor percorre as suas costas, faz-lhes cócegas na pele e respira nos seus pescoços.” Nesta altura, é-nos dado a ouvir Verão (movimento I). “Esta música é muito lenta e tem muitas pausas entre as frases. Ouve atentamente o padrão das notas: cada frase começa num tom baixo e continua a baixar. Parece um pastor na Primavera que está cansado do tempo quente e só quer deitar-se a descansar.”

A dada altura, depois de uma tempestade, o tempo acalmou: “Toda a gente respira de alívio. É altura de fazer a colheita de Outono! Há maçãs de um vermelho garrido, cenouras crocantes e feno macio e dourado.” É o momento de se escutar Outono (movimento I). “Nesta música, Vivaldi imaginou as pessoas no campo a desfrutar da colheita. Toda a orquestra toca ao mesmo ritmo, o que faz com que pareça que toda a gente está a celebrar em conjunto.”

O dia avança, vai ficando mais frio, os animais preparam-se para o Inverno e os pássaros viajam para terras mais quentes. “A Isabel e o Pepino não estão longe de casa quando começa a nevar. O frio do Inverno fere-lhes a cara e as mãos, causando-lhes arrepios. Começam a correr para aquecer e depois decidem construir um lindo boneco de neve, com pedras a fazer de olhos e uma cenoura no nariz.” Inverno (movimento I), com a seguinte interpelação ao pequeno leitor: “Consegues ouvir a orquestra a tremer? Os pequenos trilos oscilantes parecem pessoas a tremer na neve gelada. O solo do violino começa a tocar notas muito rápidas que oscilam para cima e para baixo, como o frio gelado que sopra à tua volta.”

Os protagonistas hão-de conseguir aconchegar-se em casa, seguros e quentinhos. Estão um pouco tristes porque a macieira caiu ao rio, mas sabem que novas sementes farão com que tudo floresça na próxima Primavera.

Ilustrações felizes

Terminada a história, há ainda espaço para uma breve biografia do músico e compositor, de que reproduzimos aqui um excerto: “Antonio Vivaldi nasceu em Veneza, Itália, 1678. Tinha cabelo ruivo garrido (apesar de muitas vezes usar uma peruca, como era costume os homens fazerem nessa altura). O seu pai ensinou-o a tocar violino e Vivaldi acabou por se tornar um compositor muito famoso, compondo mais de 800 peças musicais.”

Uma das peças mais famosas é justamente As Quatro Estações, escrita em 1723 e inspirada no trabalho do seu amigo Marco Ricci, que fez pinturas das diferentes estações do ano.

Também um pequeno glossário encerra As Quatro Estações Num Dia, em que se descodificam os termos musicais frase, orquestra, ritmo, solo, tom e trilo.

A ilustradora deste livro, Jessica Courtney-Tickle, vive em Cambridge, Inglaterra, e estudou Ilustração e Animação na Universidade de Kingston, em Londres. Desde 2015 que ilustra a colecção de livros musicais The Story Orchestra, publicada pela Frances Lincoln.

Os seus trabalhos são ricos em pormenores e cores, as figuras têm sempre uma aparência doce e agradável. Dir-se-ia que são livros felizes.

As Quatro Estações Num Dia Texto: Frances Lincoln Children’s Books

Ilustração: Jessica Courtney-Tickle

Tradução: Joana Coelho Lopes

Revisão: Catarina Oliveira Florindo

Composição: Ana Seromenho

Edição: Editorial Presença

24 págs., 23,90€ (online 19,15€)

