O analfabetismo funcional, os rankings e Singapura

Poderia começar esta crónica com dados, números e posições em rankings. Mas escolho começá-la com um país localizado no Sudeste Asiático e composto por 63 ilhas. Esse país, de parcos recursos naturais, escolheu desenvolver a sua economia apostando na melhor matéria-prima de que dispõe: as pessoas. E fê-lo da única forma que torna realmente possível quebrar ciclos e inverter tendências. Esse país chama-se Singapura e apostou todas as suas fichas na educação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt