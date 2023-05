Fim da hibernação de ursos-pardos: felicidade no meio da estrada em Espanha

Durante os meses de Abril e Maio, o período de hibernação dos ursos-pardos chega ao fim e as fêmeas saem das grutas com as suas crias para aproveitar os dias de Primavera. Um desses momentos foi registado num vídeo gravado por um condutor que passava pela região quando dois pequenos ursos brincavam e corriam de um lado para o outro numa estrada em Castro de Somiedo, na região das Astúrias, em Espanha, noticia o jornal El País.

O tráfego de veículos foi interrompido por alguns minutos enquanto os pequenos ursos estavam no meio da estrada. Apesar da proximidade entre os animais e os carros, as crias não demonstraram medo ou agressividade (só reagindo com alarme quando surge o segundo carro). Este facto torna-se ainda mais surpreendente pois os ursos são animais esquivos, ou seja, “se detectam [humanos], mudam a rota”, explica Guillermo Palomero, presidente da Fundação Urso Pardo (FOP, na sigla em espanhol), ao El País.

Foto As imagens do vídeo em que se vêem os ursos a brincar na estrada Ayuntamiento de Somiedo/El País

Com o crescimento da população de ursos-pardos — quando comparada com a década de 1980, em que se registavam entre 50 e 80 ursos nas montanhas Cantábricas —, o contacto com humanos pode aumentar. Por isso, é importante perceber de que maneira se deve agir quando em contacto com esta espécie. A acção tomada pelo primeiro condutor de parar o veículo enquanto os animais estavam no meio da estrada foi correcta. Nestes casos, recomenda-se, também, activar as luzes de emergência e nunca avançar na direcção deles. “Se o perseguirmos, podemos estar a infringir a lei e até provocar um acidente”, adverte Palomero, citado pelo jornal espanhol.

Se o perseguirmos, podemos estar a infringir a lei e até provocar um acidente. Guillermo Palomero, presidente da Fundação Urso Pardo (FOP)

Além disso, “em nenhum caso se deve abandonar o veículo para tirar fotografias, fazer um vídeo melhor, ou para apanhar as crias, pois a mãe está certamente por perto e pode pensar que estão em perigo”, destacou o presidente da Câmara de Somiedo, Belarmino Fernández. No vídeo, a fêmea não é vista, mas possivelmente estaria próxima.

Fêmeas protegem os filhotes após a hibernação

Esta é a primeira Primavera dos pequenos ursos do vídeo. As fêmeas costumam dar à luz na hibernação e cada cria nasce com 350 a 400 gramas. Os filhotes de urso-pardo são amamentados durante todo o Inverno, e podem chegar a quatro quilos quando saem das grutas com a mãe no final desse período.

As fêmeas da espécie passam a Primavera a alimentar-se de plantas e frutos para “recuperar as forças para alimentar os filhotes”, explica o presidente da FOP. Além disso, costumam defender-se permanecendo em “zonas mais montanhosas”, para ficarem “mais seguras e evitarem o infanticídio”, acrescenta Palomero. O infanticídio de urso, apesar de não ser a regra, costuma ocorrer uma vez por ano, sendo causado quando o macho tenta matar as crias para que as fêmeas entrem novamente na fase de cio.

A quantidade de ursos-pardos na Cordilheira Cantábrica — entre a Galiza e o País Basco — aumentou, chegando a aproximadamente 370 indivíduos (210 machos e 160 fêmeas), conforme o censo do Ministério do Ambiente de Espanha feito pelo Instituto de Investigação em Recursos Cinegéticos espanhol, divulgado em Fevereiro deste ano. Ainda assim, a espécie está em risco de extinção devido às invasões passadas no seu habitat: construção de auto-estradas, caça, abatimento e envenenamento ilegal. Além disso, são afectados também pela intensificação das alterações climáticas, aumento das temperaturas e redução de alimento disponível.

Foto Os ursos-pardos podem hibernar por até sete meses. As fêmeas costumam dar à luz neste período EPA/FOCKE STRANGMANN

Para a espécie continuar a crescer e consolidar-se, o apoio social é necessário. Os ursos jovens ou mães com os filhotes, quando “se aproximam de zonas com casas em busca de comida em contentores ou galinheiros”, precisam de ser deixados em paz para que o crescimento da população dos ursos-pardos continue a acontecer e não haja acidentes ou crimes cometidos contra eles, diz Guilherme Palomero.

O projecto “Life Bears with Future” foi desenvolvido pela FOP com a associação de outras organizações com foco na biodiversidade e ecologia para auxiliar na luta da preservação dos ursos-pardos sob o cenário das alterações climáticas.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva