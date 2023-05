O fabuloso negócio da banca

Os bancos vivem o melhor dos mundos: ganham com as altas comissões, ganham com a subida dos juros e continuam a ganhar com a segunda taxa de juros para os depósitos mais baixa da zona euro.

A banca nacional registou no primeiro trimestre resultados exuberantes e esse desempenho esconde uma dimensão irracional. Ter uma banca sólida, com liquidez e lucros para os seus accionistas seria uma excelente notícia se esses resultados não resultassem em grande parte do castigo aos depositantes portugueses, cujas poupanças são as segundas mais mal remuneradas da zona euro. O BCP ganhou em três meses 215 milhões, a Caixa 285, o Santander 180 e o Novo Banco 148 não apenas porque a economia está a crescer ou porque a sua gestão foi maravilhosa: esses números resultam de uma relação desequilibrada com os seus clientes.