Lucros do BCP subiram 90% para 215 milhões de euros no trimestre

Resultado líquido do Millennium Bcp no mercado nacional aumentou 59%, para 170,8 milhões de euros. Depósitos cresceram 5,1% em Portugal.

Segundo a trajectória de crescimento do ano passado, os resultados do BCP no primeiro trimestre registaram uma forte subida. Os resultados consolidados registaram um aumento de 90,5%, para 215 milhões de euros, anunciou, esta segunda-feira, Miguel Maya, presidente executivo da instituição.

Na actividade doméstica, os resultados líquidos cresceram 59%, para 170,8 milhões de euros, bem acima dos 107,6 milhões de euros que nos primeiros três meses do ano passado.

Os resultados líquidos reflectem o aumento de 30,7% dos proveitos core, para 860 milhões de euros, e da margem financeira, que ascendeu a 664,6 milhões de euros, mais 42,9% que no período homólogo.

O BCP, ao contrário dos seus principais concorrentes, apresenta um crescimento de 4% dos recursos de balanço do grupo para os 76,4 mil milhões de euros, “suportado essencialmente pelo crescimento de 2,5 mil milhões de euros (5,1%) nos depósitos em Portugal”.

“O desempenho da actividade em Portugal beneficiou em larga medida do crescimento de 133,3 milhões de euros (38,3%) registado nos proveitos core, que passaram de 348,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, para 481,6 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, como resultado da evolução favorável evidenciada principalmente pela margem financeira, mas também pelas comissões líquidas, ainda que neste caso com um impacto menos material”, avança a instituição.

Ainda relativamente mercado nacional, e "não obstante o ligeiro aumento dos custos operacionais, de 143,2 milhões de euros para 146,4 milhões de euros, determinado pelo impacto da inflação nos outros gastos administrativos, o resultado operacional core na actividade em Portugal apresentou um crescimento superior a 60% face aos 205,0 milhões de euros apurados no primeiro trimestre de 2022, ascendendo a 335,1 milhões de euros no mesmo período do ano corrente".

Há, no entanto, um contributo positivo pela "redução significativa das imparidades e provisões, com especial destaque para a imparidade associada à carteira de crédito", e "pelos menores resultados em operações financeiras e, ainda que numa menor dimensão, também pela quebra dos outros proveitos de exploração líquidos".

A operação na Polónia registou resultados positivos pelo segundo trimestre consecutivo, contribuindo positivamente para o resultado líquido de 44,1 milhões de euros da actividade internacional, o que compara com 5,3 milhões de euros apurados no trimestre homólogo do ano anterior.