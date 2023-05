Portugal e a política científica, um problema com mais de dois séculos

Em Portugal, é de finais de Setecentos a primeira aposta estatal relevante numa política científica. O marquês de Pombal já havia dado alguns passos importantes nesse sentido com a criação de instituições de educação para as elites como o Colégio dos Nobres, e sobretudo com a célebre reforma da Universidade de Coimbra em 1772. Mas data do reinado de D. Maria I (1777 a 1816) o grande surto de iniciativas que, no seu conjunto, se podem caracterizar por uma verdadeira política de incentivo à ciência.

