P24. Europeus com “apoio sem precedentes” à Ucrânia numa guerra que põe à prova os valores da UE

Neste P24 ouvimos a correspondente em Bruxelas do PÚBLICO, Rita Siza.

Estudo do European Centre on Foreign Relations sobre o “sentimento europeu” após a invasão da Ucrânia comprova apoio sem precedentes ao Governo de Kiev, mas identifica riscos de censura, boicote e cancelamento da cultura e sociedade russas. Neste P24 ouvimos a correspondente em Bruxelas do PÚBLICO, Rita Siza.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.