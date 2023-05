“A UE não tem negado apoio à Ucrânia e assim continuará”

Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, considera que a UE tem lidado bem com as consequências da guerra na Ucrânia. Nesta terça-feira assinala-se o Dia da Europa.

Antecipando a celebração do Dia da Europa com uma guerra a decorrer no continente, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, aponta o “espírito de união e total unidade” dos Estados-membros da União Europeia como o “principal activo” da resposta à agressão da Rússia. Numa entrevista por videoconferência, o governante que lida com os assuntos gerais da União elogia os esforços de Bruxelas para lidar com as consequências e com os efeitos da guerra, mas deixa alguns avisos sobre a necessidade de avançar com instrumentos permanentes e estruturais para responder a crises, ou sobre a importância de reflectir sobre a “capacidade de absorção” de novos membros — para não frustrar as expectativas dos países candidatos e não abrir espaço para potências rivais ganharem influência.