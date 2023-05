Pelo menos nove mortos em novo tiroteio em massa no Texas

Novo massacre no Texas. Polícia abateu o presumível autor dos disparos.

Pelo menos nove pessoas morreram e outras sete ficaram feridas neste sábado na cidade de Allen, estado norte-americano do Texas, depois de um indivíduo ter disparado indiscriminadamente contra clientes numa zona comercial. Há crianças entre as vítimas.

O presumível autor do massacre, que terá agido sozinho, foi abatido por um agente da polícia. O incidente ocorreu cerca das 15h30 locais (21h30 em Portugal continental).

"Ele simplesmente caminhou no passeio e disparou. Estava a disparar em todas as direcções", disse uma testemunha à estação televisiva WFAATV, afiliada local da ABC.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, já condenou o que qualificou como uma "tragédia indescritível". A Casa Branca também está a acompanhar o incidente.

O Texas é palco de frequentes actos de violência armada. No final de Abril, cinco membros de uma família hondurenha foram assassinados por um vizinho nos arredores de Houston. O suspeito ainda está em fuga. Dentro de semanas, cumpre-se o primeiro aniversário do massacre de 19 crianças e duas professoras em Uvalde. Em 2019, outro tiroteio em massa vitimou 23 pessoas num supermercado Walmart em El Paso.

O reforço do controlo do acesso a armas continua a enfrentar a forte oposição política do Partido Republicano, e o Texas é um dos estados norte-americanos que permite a qualquer residente adquirir uma arma sem qualquer licença ou treino prévio.