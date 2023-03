Entre apelos e condolências, ataque em Nashville aprofunda divisões sobre armas nos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir ao Congresso norte-americano que aprove uma proibição da venda de armas semiautomáticas e de aspecto militar, como as que foram usadas no ataque numa escola primária no estado do Tennessee, na segunda-feira. O ataque — o 130.º nos EUA, desde o início do ano, em que pelo menos quatro pessoas foram atingidas a tiro — fez seis mortos, incluindo três crianças de nove anos.

