Cinco mortos em tiroteio no Texas. Autor dos disparos está em fuga

Os disparos aconteceram numa casa em Cleveland, no Texas. As vítimas terão entre oito e 40 anos. A polícia ainda não terá encontrado o suspeito armado.

Esta sexta-feira à noite, cinco pessoas foram mortas num tiroteio numa casa em Cleveland, no Texas, segundo noticiou a ABC News, este sábado.

As vítimas são cinco cidadãos naturais das Honduras, entre os oito e os 40 anos, diz a ABC. Quando as autoridades locais chegaram ao local do crime, haveria pelo menos dez pessoas dentro de casa.

O autor dos disparos deverá ser um homem mexicano que utilizou uma espingarda AR-15 para fazer os disparos. O homem está fugido e ainda a ser procurado pelas autoridades.

O alerta foi dado por volta das 23h31, hora local (5h31 da manhã em Portugal).