O que deve fazer Marcelo? Nada. É deixar grelhar

Uma das melhores razões para Marcelo Rebelo de Sousa não dissolver o Parlamento é esta: eu quero saber o que está no computador de Frederico Pinheiro. Como notou Sebastião Bugalho na CNN Portugal, a dissolução do Parlamento teria como consequência indirecta a dissolução da comissão de inquérito à TAP, o que talvez fosse óptimo para António Costa, mas seria péssimo para o país. Queremos ouvir Frederico Pinheiro. Precisamos ouvir Hugo Mendes. E pagamos para ouvir Pedro Nuno Santos. Esses serão, com certeza, momentos mais clarificadores para a democracia portuguesa do que uma nova ida às urnas.

