Ex-adjunto refuta acusações de Galamba: “Nunca agredi ninguém e fui eu que entreguei” o portátil

O ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas, Frederico Pinheiro, volta a contradizer João Galamba em várias afirmações que este fez na conferência de imprensa dada este sábado. Ao PÚBLICO, afirma que foi ele próprio que entregou “voluntariamente” o computador horas depois de o ter recuperado do ministério e nega ter agredido, muito menos de forma “bárbara”, quaisquer elementos do gabinete.

“O computador foi voluntariamente entregue por mim, nessa mesma noite, cerca de duas horas depois [de o ter levado do ministério]”, afirma Frederico Pinheiro, sublinhando que “nunca nenhuma entidade [SIS ou PJ] veio a minha casa buscar o computador”.

Na conferência de imprensa dada ao início da tarde, o ministro João Galamba confirmou que foram chamadas "as autoridades competentes" para recuperar o computador de serviço do ex-adjunto Frederico Pinheiro, esclarecendo depois que essas autoridades tinham sido o SIS e a PJ, "que são as entidades que tratam da protecção de dados e cibersegurança".

Galamba não esclareceu de que forma o computador foi recuperado, mas afirmou que ele se encontra no Ceger [Centro de Gestão da Rede Informática do Governo], “guardado em cofre até que as autoridades competentes fizessem o devido rastreio”. Disse ainda que o computador de serviço do ex-adjunto continha “informação classificada pelo Gabinete Nacional de Segurança” à qual Frederico Pinheiro “não tinha direito de acesso”.

Aos jornalistas, o ministro insistiu na importância de reaver o computador em causa: "Contém um enorme acervo de documentos classificados que estavam na posse de alguém que já não é membro do gabinete e não tem direito a ter essa informação", disse, sacudindo a responsabilidade relativa à legalidade da actuação do SIS: "As autoridades competentes fizeram o que entenderam dever fazer. A minha chefe de gabinete apenas denunciou o roubo de um equipamento do Estado que continha informações confidenciais", acrescentou.

O ex-adjunto nega, porém, ter qualquer documentação a que não tivesse direito de acesso nas funções que desempenhava e adianta que sempre quis devolver o portátil, mas apenas depois de recolher dele a informação necessária para se defender judicialmente. E lamenta que, naquela mesma noite, lhe tenha sido cortado o acesso ao telefone e ao e-mail.

Frederico Pinheiro rejeita também, de forma veemente, a acusação de que agrediu membros do gabinete do ministro. “Eu recuso todas as acusações de agressão e vou defender-me nas instâncias próprias”, diz ao PÚBLICO, acrescentando que saiu do Ministério das Infra-estruturas naquela noite de quarta-feira graças à ajuda da PSP.

“Se eu fosse ao Ministério bater em pessoas, era eu que ia chamar a polícia para sair do edifício, que tinha sido mandado fechar?”, argumenta.