JP Morgan vai comprar activos do First Republic Bank e assume depósitos

Graves problemas financeiros na origem de nova intervenção das autoridades, depois do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

O JP Morgan vai comprar os activos da First Republic e assumirá a totalidade dos depósitos, anunciaram esta segunda-feira os reguladores financeiros dos Estados Unidos. Esta operação decorre de mais uma intervenção das autoridades, face aos graves problemas financeiros da instituição, sendo a terceira no espaço de apenas dois meses, depois do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Segundo os regulares, citados pela Reuters, o maior banco de Wall Street ficará com a maior parte dos activos do First Republic e com todos os depósitos, incluindo os não garantidos.

De acordo com fontes conhecedoras do processo, o JPMorgan foi um de vários compradores interessados, como o PNC Financial Services Group PNC.N eo Citizens Financial Group Inc CFG.N, que apresentaram propostas no âmbito do leilão realizado este domingo pelos reguladores norte-americanos.

Com o acordo fechado este domingo, as autoridades canadianas garantem que as 84 agências do First Republic Bank, em oito estados, serão reabertas esta segunda-feira já como agências do JPMorgan Chase Bank.

Logo após a falência do Silicon Valley Bank, alguns dos maiores bancos norte-americanos, como o Bank of America ou o Goldman Sachs, juntaram-se para ajudar a instituição sedeada na Califórnia através da realização de depósitos na instituição com um valor de 30 mil milhões de dólares (27,23 mil milhões de euros ao câmbio actual). Mas não só a saída de depósitos se manteve, como a instituição revelou na apresentação pelo dos seus resultados trimestrais, na semana passada, que ascendeu a 100 mil milhões de dólares de depósitos, o que agravou a desvalorização das acções da instituição.

No início de Abril, o First Republic tinha activos avaliados em 229,1 mil milhões de dólares e 103,9 mil milhões de dólares de depósitos.​