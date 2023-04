Taxas Euribor despedem-se de Abril em alta agravando custo do crédito à habitação

As taxas Euribor subiram esta sexta-feira em todos os prazos utilizados no crédito à habitação, e as taxas médias de Abril também sofreram novos agravamentos, encarecendo os novos empréstimos à habitação, bem como os que serão revistos em Maio.

A média mensal da Euribor a três meses fixou-se em 3,179%, mais 0,268 pontos percentuais face a Março; a seis meses em 3,516%, mais 0,249 pontos percentuais; e a 12 meses em 3,757%, mais 0,110 pontos percentuais. São máximos desde 2008, e acumulados em apenas cerca de um ano, uma vez que a inversão da curva de valores negativos se iniciou no início de 2022. Mantém-se a tendência para novas subidas em Maio, especialmente a três e seis meses.

Os valores da última sessão de Abril são ainda mais altos, e muito perto dos valores máximos desde Novembro de 2008 que voltaram a ser atingidos no corrente ano.

A Euribor a 12 meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação contratados após 2015, avançou para 3,880%, mais 0,028 pontos percentuais, e já perto do máximo de 3,978%, verificado em 9 de Março.

O prazo de seis meses, a taxa Euribor atingiu 3,645%, mais 0,027 pontos e muito perto do máximo de 3,648% registado no dia 26 do corrente mês.

Também a Euribor a três meses subiu 0,015 pontos, para 3,265%, depois de ter atingido o valor mais alto do ano nos 3,288%, a 14 de Abril.

A subida das taxas de juros agrava o custo dos empréstimos, mas melhora a rentabilidade de algumas poupanças. No caso dos certificados de aforro, a taxa já atingiu o máximo previsto, de 3,5% brutos, pelo que a recente subida da Euribor já tem impacto nulo neste produto.

Depois de cerca de seis anos em valores negativos, as taxas fixadas diariamente no mercado interbancário começaram a subir no início de 2022, e de forma mais acentuada a partir de Fevereiro, quando o Banco Central Europeu (BCE) começou a sinalizar uma subida das suas taxas directoras, de forma a travar a escalada da inflação.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Com Lusa