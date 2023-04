Subida dos juros abrandou, mas prestação com taxa a 12 meses volta a aumentar 300 euros

As taxas Euribor abrandaram o ritmo de subida em Março, em reacção ao surgimento de algumas “nuvens negras” no horizonte, como foi o caso dos problemas detectados em bancos nos Estados Unidos e na Europa (Credit Suisse), e perante a consequente expectativa de alguma travagem na subida do custo do dinheiro por parte dos bancos centrais. Mas o impacto das médias destas taxas nos novos empréstimos à habitação, e nos que terão actualização da taxa em Abril, voltará a ser “doloroso”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt